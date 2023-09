Scumpirea combustibililor în ritm acceplerat este luată în colimator de Guvern care vrea să pună din nou compensația de 50 de bani/litru. Specialiştii spun că în perioada următoare, prețurile la carburanţi ar putea costa cu aproximativ 5% mai mult.

Litrul de motorină standard costă acum în medie 7,60 lei. La 1 august, costul nu depășise de pragul de 7 lei/ litru. Motorina premium a trecut de pragul de 8 lei/litru şi ne costă acum în medie 8,15/ litru.

Mai mult, având în vedere ritmul de creştere al preţurilor la carburanți, specialiştii spun că am putea cumpăra combustibil cu aproximativ 5% mai scump în perioada următoare.

Pentru un litru de motorina standard, această creştere înseamnă o scumpire de aproximativ 40 de bani/ litru.

Aceste creşteri de preţ sunt rezultatul deciziei OPEC şi Arabia Saudită de a reduce producţia de petrol. Tocmai în acest sens, Executivul se gândeşte la măsuri pentru a evita o creştere de preţ exagerată. Reintroducerea compensaţiei de 50 de bani din partea Guvernului ar putea fi o variantă.

Marcel Ciolacu a precizat luni, 11 septembrie, dacă Executivul ia în calcul reintroducerea compensării de 50 de bani la pompă. Întrebarea primită de prim-ministru pe această temă vine în contextul în care un litru de benzină este acum 7,5 lei.

Șeful Executivului a precizat că va exista o discuție cu privire la acest aspect. Totuși, el a mai spus că România are cel mai mic al doilea preț la carburanți din Europa.

Pe fond, el mai spune că scumpirea nu este atât de mare, având în vedere că acciza este raportată la anul 2018.

„O să am o discuţie să vedem de ce a crescut preţul. Am înţeles că s-a mărit iarăşi barilul. Este foarte uşor de influenţat în urma războiului, dar vreau să vă spun un lucru. Știţi că avem al doilea preţ din Europa ca şi cel mai mic. Mi se pare că Bulgaria mai are cu 0,1 mai puţin de cât România.

Deci este o scumpire care s-a văzut în toată lumea şi în toată Europa. O să încercăm să o menţinem într-un grafic. De asemenea, ştim că preţul la carburant pe tot lanţul aduce până la urmă scumpiri. Nu e o scumpire atât de mare.

Noi avem acciza blocată raportată la 2018. Deci statul român în acest moment ia cea mai mică acciză din Europa ca să menţinem inflaţia cu o singură cifră, cum am reuşit”, spune acesta.