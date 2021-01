Vești bune pentru pensionarii din România. Guvernul urmează să stabilează joi cu cât vor crește pensiile acestora. Mai exact, se pare că va avea loc o ședință de urgență, unde miniștrii Muncii și Finanțelor vor avea o discuție privind majorarea pensiilor de la 1 septembrie. Odată cu finalizarea ședinței, pensionarii vor afla câți bani vor primi în plus la pensie.

De menționat este faptul că în momentul de față, sindicaliștii cer insistent Guvernului majorarea pensiilor cu 40%, care s-a realizat doar parțial anul trecut, dar și recalcularea în funcție de contribuție. De cealaltă parte însă, Guvernul nu a reușit anu trecut să majoreze pensiile decât cu 14%, un lucru care i-a nemulțumit complet pe pensionari.

“Rezolvarea problemelor pensiilor include de fapt 2 elemente: recalcularea rapida dupa noua formula a tuturor pensiilor din Romania care nici macar n-a inceput desi legea prevedea sa inceapa de 2 ani de zile. E problema legata de corectia cu vestita crestere de 40 % din care s-a dat 14%, deci trebuie data diferenta”, spune Bogdan Hossu.

Cu cât cresc pensiile

Guvernul pe de altă parte își dorește ca România să înțeleagă situația în care se află și spune că întreaga criză economică și sanitară se resimte. În acest context, țara noastră nu își poate permite un efort bugetar atțt de mare pentru creșterea cu 40% a pensiilor, iar toți românii trebuie să înțeleagă asta.

Premierul Florin Cîțu a vorbit și el despre majorarea pensiilor. Acesta menționat că își dorește ca pensiile să crească, însă trebuie să poată fi și plătite. El a mai adăugat că nu își dorește să majoreze pensiile, însă să nu existe bani pentru a plăti această creștere în următoarea perioadă.

“Pe mine ma intereseaza ca si pensiile si salariile sa aiba un ritm de crestere care sa poata sa fie platit. Sa nu ajungem in situatia in care am promis 40%, trebuie sa dam 40%, sa ne dam seama ca nu ai de unde. Nu poti sa dai 40% fara sa creezi probleme pentru urmatorii 10 ani de zile. Toate aceste lucruri trebuie sa le creem intr-un context economic al unei Romanii care isi permite sa creasca si pensiile, si salariile”, spune premierul Florin Cîțu.

De mențonat este faptul că, în prezent, pensia ar urma să fie majorată cel puțin cu rata inflației. Mai exact, punctul de pensie va crește de la 1.442 de lei, cât este în prezent, până la 1.482 de lei, adică cu 40 de lei. De asemenea, pentru luna septembrie a acestui an, există două scenarii: majorarea pensiilor cu aproximativ 5,2 procente, sau majorarea acestora cu un procent de 8%.