Pentru al doilea an consecutiv, Sibiul, a fost nominalizat pe lista TOP 20 celor mai bune destinaţii turistice europene.

De asemenea, primăria Sibiului a precizat că este pentru al doilea an consecutiv când orașul este nominalizat pe lista celor mai bune 20 de destinaţii turistice europene de către Asociaţia European Best Destinations. Primăria Sibiu a anunţat că a înscris oraşul în această competiţie cu scopul de a menţine destinaţia Sibiu în atenţia turiştilor. Reprezentanții vor să atragă turiștii printr-o promovare constantă.

“Apariţia vaccinului anti-COVID ne dă speranţa că, în curând, mobilitatea locuitorilor, inclusiv în scopuri turistice, se va relua. Din acest motiv, trebuie să ne pregătim pentru a reporni turismul în Sibiu, grav afectat de restricţiile necesare pentru protecţia cetăţenilor. Anul acesta, în prezentarea oraşului pe site-ul European Best Destinations, am pus accent pe activităţi prin care turiştii pot respecta distanţarea şi se pot simţi în siguranţă. Am scos în evidenţă centrul istoric, modalităţile de petrecere a timpului în aer liber, gastronomia regiunii şi drumeţiile în zonă, Sibiul urmând să fie anul acesta capitala europeană a drumeţiei şi gazdă a celui mai mare forum pe această temă – Eurorando”, a declarat primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor.