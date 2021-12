Guvernul analizează, în şedinţa de vineri, proiectul de buget pe anul viitor. Cabinetul Nicolae Ciucă vrea să stabilească „liniile de efort” pentru perioada următoare. Premierul Nicolae Ciucă dorește ca până pe 24 decembrie bugetul să fie aprobat.

„Cel de-al doilea motiv pentru care am dorit să avem această şedinţă este legat de proiectul de buget pe anul 2022. Am discutat cu domnul ministru Câciu. O să stabilim liniile de efort pentru perioada imediat următoare, astfel încât să avem toate demersurile întreprinse pentru ca până la 24 decembrie să putem avem bugetul finalizat şi aprobat”, a declarat Nicolae Ciucă, vineri, la începutul şedinţei de Guvern.

Trebuie amintit că, potrivit unor informații apărute în presă, conform proiecţiei bugetare pe anul viitor, deficitele angajate în faţa Comisiei Europene pentru 2022 se vor menţine. Un alt plan pe care Executivul îl mai are este acela de a păstra şi ţinta de investiţii de 7%. Pe de altă parte, vor fi finanţate doar proiectele mature, astfel încât la final de an România să nu fie obligată să dea banii înapoi. Deficitul pe cash va fi 5,84% şi cel ESA 6,3%. Totodată, noul Guvern mai are în plan ca accentul să fie pus de această dată pe creşterea colectării, dar nu la modul conjunctural. Astfel, se va schimba politica de colectare, pentru a avea venituri structurale. Un alt aspect pe care Guvernul vrea să îl pună în practică îl reprezintă combaterea evaziunii fiscale în noua proiecţie bugetară pe 2022.

Solicitarea lui Ciucă: Aş dori să avem cât de repede avem această ordonanţă

Cu aceeași ocazie, premierul a declarat că Uniunea Europeană a transferat deja prima tranşă de bani din PNRR, echivalentul a 13% din granturile alocate ţării noastre. Supărarea lui Ciucă este însă maximă pentru că Executivul este în urmă cu elaborarea OUG-ului privind stabilirea cadrului de implementare a PNRR.

”Aş dori să avem o dezbatere să vedem cât de repede avem această ordonanţă pe masă”, a arătat prim-ministrul.

Trebuie amintit că Nicolae Ciucă a arătat, joi, că Uniunea Europeană a plătit 1,8 miliarde de euro, României, sub formă de prefinanţare, echivalentul a 13% din alocarea de granturi pentru ţara noastră.

Suntem în urmă cu o măsură cheie pentru PNRR

”Eu doresc doar să subliniez că revizuind ceea ce înseamnă partea de responsabilitate guvernamentală, avem în cadrul PNRR 15 componente, care acoperă 6 piloni prevăzuţi la nivel european. Ceea ce este foarte important de menţionat este că avem 507 de jaloane şi ţinte pe care fiecare dintre ministerele responsabile trebuie să şi le extragă şi să le urmărească în îndeplinirea lor, şi 171 de măsuri, iar din aceste măsuri, 64 sunt reforme şi 107 sunt investiţii”, a spus Nicolae Ciucă.

Premierul a precizat că suntem în urmă cu elaborarea OUG-ului privind stabilirea cadrului de implementare a PNRR.

”Aş dori să avem o dezbatere să vedem cât de repede avem această ordonanţă pe masă şi să o aprobăm”, a spus şeful Executivului.