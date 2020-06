ING Bank și-a notificat clienții asupra faptului că va opera o reducere drastică a dobânzii din conturile de depozite.

Astfel, începând cu data de 1 septembrie 2020, dobânda pentru sumele din conturile de tip ING Economii se va modifica de la 1% pe an la 0,7% pe an.

Ca și până acum, dobânda se aplică doar pentru sume de până la 1.000.000 lei/cont, iar tot ceea ce depășește această valoare nu beneficiază de dobândă.

Costuri de administrare 0

În continuare, banca anunță 0 costuri pentru administrare și tot 0 pentru transferuri prin Home Bank.

În plus, clientul se poate folosi oricând de bani, fără a pierde dobânda acumulată.

Decizia băncii vine în contextul în care, silită de evoluția economică nefavorabilă, cauzată de pandemia de coronavirus, Banca Națională a României a redus la un nivel istoric dobânda de politică monetară, reducând astfel costurile la care băncile pot acorda credite.

Or, o parte importantă din profiturile băncilor comerciale vine tocmai din ecartul care se află între dobânzile la credite și cele la depozite.

Pericol pentru profiturile băncilor

Împingerea în jos a dobânzilor la credite atrage după sine și reducerea dobânzilor la depozite.

Pe de altă parte, unii analiști economici din România acuză băncile care operează pe piața autohtonă că au o rată a profitului foarte mare, iar ecartul dintre dobânzile la credite și cel la depoite ar fi nejustificat de mare.

Cu alte cuvinte, reducerea dobânzilor la credite nu ar fi trebuit să fie neapărat însoțită și de tăierea câștigurilor pe care clienții băncilor le obțin pentru banii depuși în depozite.

O astfel manevră, respectiv menținerea dobânzii la depozite neschimbată, ar fi afectat însă profitul instituției financiare.

BNR a redus, la finele lunii mai, dobânda de politică monetară de la 2% pe an la 1,75% pe an, în încercarea de a oferi suport financiar economiei grav lovite de pandemia de coronavirus.

De asemenea, banca centrală a hotărât reducerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,25% pe an, de la 1,5% pe an şi a ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) la 2,25% pe an, de la 2,5% pe an.