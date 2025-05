Călin Georgescu a transmis recent un mesaj video, în care aduce critici virulente la adresa clasei politice și a instituțiilor statului, lansând un apel pentru „renașterea României” prin reafirmarea valorilor creștine, patriotismului și implicării civice.

Potrivit lui Călin Georgescu, actuala clasă politică recurge la inducerea fricii, îndoielii și haosului pentru a-și menține puterea, avertizând populația că o alegere diferită ar duce la colaps economic și izolare internațională. În opinia sa, aceste amenințări sunt manipulări menite să ascundă responsabilitatea celor aflați la guvernare, despre care afirmă că au distrus țara, au furat resursele și au îndatorat România în mod nejustificat.

El consideră că panica din societate este generată artificial, iar românii încep să vadă adevărul. Georgescu mai susține că poporul nu este vinovat pentru crizele actuale, ci a fost înșelat în mod repetat de liderii politici în care și-a pus încrederea.

„Induc frică, îndoială și generează haos, ne mint și ne amenință că dacă votăm altfel decât spun ei distrugem totul. Pierdem fondurile europene, cursul valutar și dobânzile vor exploda, vom fi izolați în Europa, ne vom întoarce la comunism și la neajunsurile de atunci și așa mai departe.

Adevărul însă este altul. Ei au distrus tot în această țară. Ei au furat tot ce se putea fura. Ei ne-au îndatorat la străini inutil și nejustificat. Toată panica pe care o vedem acum în oameni este indusă artificial. Este doar o manipulare chiar dacă ei ne consideră în continuare incapabili să vedem realitatea, pentru că până acum am fost supuși și ascultători, noi deja știm că minciuna are picioare scurte.

Ne-am recâștigat onoarea și demnitatea de a fi români, de a fi înțelepți și incapabili de o discernere. Nu noi am creat crizele actuale, nu noi am îndatorat țara, nu noi am promis doar pentru voturi lucruri ce nu pot fi onorate, nu noi am guvernat până acum, nu noi poporul ne-am făcut rău cu mâna noastră, noi doar am avut încredere, iar încrederea ne-a fost înșelată în mod repetat și chiar abuziv”, a afirmat acesta.