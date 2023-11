În spatele succesului său, artistul Mihai Trăistariu ascunde amintiri dureroase din copilărie. Deși viața profesională i-a oferit numeroase motive de bucurie, copilăria sa nu a fost chiar atât de fericită, fiind marcată de suferință.

Într-o emisiune recentă el a vorbit cu tristețe despre violența tatălui său față de mama sa, descriind scene traumatizante. Artistul a povestit despre puterea și curajul mamei sale, care a rămas totuși alături de soțul „criminal” pentru a-și crește cei patru copii, luptându-se cu dificultățile financiare și emoționale ale unui cămin zbuciumat.

Mihai Trăistariu mărturisește sincer că ajunsese chiar să-l urască pe tatăl său atunci. Cu toate acestea, mama sa a continuat să-i crească așa cum a știut mai bine și i-a stat alături soțului până ce acesta și-a dat ultima suflare.

Artistul povestește că atunci când a murit tatăl său el era în liceu. Decesul părintelui său nu i-a trezit aproape nicio emoție spune Trăistariu și „aproape că m-am bucurat când a murit”.

Însă, ceea ce a avut un impact devastator asupra sa a fost decesul mamei sale. Mihai Trăistariu spune că de la mama sa a moștenit nu doar talentul vocal, ci și o sensibilitate profundă.

Atunci când aceasta n-a mai fost, a trecut printr-o perioadă dificilă și „m-am închis în mine, nu am mai crezut în Dumnezeu”, după cum mărturisește cântărețul.

„Am simțit o tristețe profundă când a murit mama. Când a murit tata, nu am simțit, pentru că taică-miu a bătut-o pe mama de a năucit-o, nu știu de ce. Nu s-au înțeles neam. Eram prin liceu, îmi amintesc niște bătăi, cum o lega de calorifer, o trântea pe jos, o tăvălea, o trăgea de picior. N-am să uit, ceva criminal. Nu se înțelegeau neam, nu știu de ce au mai stat.

Mama stătea că avea patru copii și nu putea să ne susțină financiar. A rezistat eroic. Pe el, aproape că l-am urât, deși acum mi-aș dori să îl cunosc și să vorbesc altfel cu tata. Nu știu de la ce se băteau ca chiorii, el pe ea. Aproape că m-am bucurat când a murit, a murit de cancer când eram mai mici, iar mama a rămas liberă. Când a murit mama, eu am moștenit vocea, blândețea, trăsături de la ea, am suferit o lună, m-am închis în mine, nu am mai crezut în Dumnezeu”, a mărturisit Mihai Trăistariu, într-o emisiune online.