Jurnalistul Adrian Artene lansează, în cadrul podcastului „Altceva”, o mini-serie dedicată candidaților la alegerile prezidențiale, oferindu-le acestora ocazia de a-și prezenta viziunea și de a se face mai bine cunoscuți publicului larg. În cea mai recentă ediție, invitatul special a fost George Simion, liderul partidului AUR, care a venit însoțit de soția sa, Ilinca.

Aceștia formează un cuplu de trei ani și jumătate, iar de doi ani sunt căsătoriți, trăindu-și povestea de dragoste ca soț și soție, potrivit cancan.ro.

Relația lor a început într-un cadru profesional, însă, odată cu trecerea timpului, legătura s-a aprofundat, evoluând într-o relație de familie. Deși între cei doi există o diferență de vârstă de 11 ani, ambii susțin că acest detaliu nu le-a afectat relația.

În cadrul podcastului, cei doi au rememorat începuturile poveștii lor, iar Ilinca a mărturisit că, la început, a avut anumite rețineri și o teamă care a făcut-o să reflecte serios înainte de a începe o relație cu George Simion.

„Așa l-am cunoscut și am aflat despre el. Ulterior, ne-am cunoscut și implicat în mai multe proiecte comune și de acolo a început povestea de dragoste pe care voi o vedeți astăzi”, a adăugat soția lui George Simion.

Ilinca Simion a mai precizat că între anii 2019 și 2021 ea și liderul AUR au avut o relație strict profesională.

Soția lui George Simion a mărturisit că în momentul în care a simțit că relația lor ar putea evolua dincolo de sfera profesională, a ales să lase lucrurile să decurgă firesc. Ea a recunoscut că avea anumite emoții legate de o posibilă relație cu liderul AUR, conștientă fiind de implicarea sa intensă în politică și de stilul său de viață agitat, adăugând că nicio femeie nu își dorește să se simtă singură într-o relație.

„Atunci când am simțit că poate fi mai mult între noi, pur și simplu am lăsat să văd ce se întâmplă. Aveam cumva emoții în privința lui, știam că este un om care este în politică, are foarte multe lucruri de făcut, aleargă toată ziua și niciunei femei nu îi place să stea singură”, a spus ea.