Conform celui mai recent sondaj Sociopol, realizat pentru România TV, George Simion și Victor Ponta se află în fața unui duel intens în turul 2 al alegerilor prezidențiale. De asemenea, candidaturile lui Crin Antonescu și Nicușor Dan, susținuți de partidele lui Soros, sunt într-o scădere semnificativă.

În cazul în care duminica viitoare ar avea loc primul tur al alegerilor, rezultatele sondajului indică o preferință clară din partea românilor: George Simion ar obține 35% din voturi, iar Victor Ponta ar aduna 22%.

Pe locul al treilea se află Crin Antonescu, cu 17%, urmat de Nicușor Dan cu 14% și Elena Lasconi cu 11%. Restul candidaților ar obține doar 1%.

Sondajul Sociopol a fost realizat între 14 și 17 aprilie 2025, pe un eșantion de 1.005 persoane, cu o marjă de eroare de +/- 3,2%. Metoda de culegere a datelor a fost interviurile telefonice (CATI), la comanda România TV. Rezultatele sugerează o competiție strânsă între Simion și Ponta, dar și o stagnare semnificativă în cazul altor candidați.

Victor Ponta, candidatul independent, a transmis un mesaj emoționant cu ocazia Sărbătorilor Pascale.

„Hristos a Înviat! România a știut mereu să renască din durere. Astăzi, în fața luminii Învierii, îmi plec fruntea numai în fața românilor și îmi deschid inima în fața lui Dumnezeu. Noi, toți cei care sperăm, ne rugăm și luptăm – nu suntem singuri. În fiecare lacrimă, în fiecare rugăciune rostită în șoaptă, Dumnezeu ne ține împreună.

Iar glasul nostru a acoperit întreaga lume și a adunat românii de peste tot, pentru că noi avem credința că Învierea lui Hristos este și a noastră, a celor care am plâns, am sângerat, am îndurat.

Și știm că noi, românii, nu vom fi niciodată îngenunchiați. Lupta voastră este lupta mea. Durerea voastră este suferința mea. Speranța voastră este speranța mea. Vă port în rugăciune pe toți. Dumnezeu ne iubește! Dumnezeu să binecuvânteze România”, a scris Victor Ponta pe Facebook.