Victor Ponta a ales să transmită un mesaj spiritual de Paște 2025, aducând în prim-plan atât legătura sa cu credința, cât și susținerea față de poporul român. Fostul premier, actualmente candidat independent la președinția României, a vorbit despre renașterea spirituală și națională, oferind un discurs plin de emoție și dedicație față de români. Într-o perioadă cu mare semnificație religioasă, Ponta a subliniat legătura sa adâncă cu suferințele și speranțele celor din țară.

Victor Ponta, candidat la alegerile prezidențiale 2025, a început mesajul său cu o urare tradițională: „Hristos a Înviat!” și a continuat prin a vorbi despre renașterea națională a României, subliniind faptul că țara noastră „a știut mereu să renască din durere”.

Acesta a transmis, de asemenea, un mesaj de unitate, spunând că „astăzi, în fața luminii Învierii, îmi plec fruntea numai în fața românilor” și că se deschide în fața lui Dumnezeu cu o inimă plină de speranță.

Ponta a continuat prin a sublinia că, deși fiecare român are propriile sale dureri, „nu suntem singuri” și că „Dumnezeu ne ține împreună”.

Fostul premier a adus un omagiu românilor din întreaga lume, subliniind că „glasul nostru a acoperit întreaga lume și a adunat românii de peste tot”.

Conform mesajului său, românii au o credință puternică în Învierea lui Hristos, care reprezintă și învierea lor, a celor care au suferit și au îndurat de-a lungul vremii.

„Lupta voastră este lupta mea”, a adăugat Ponta, exprimându-și sprijinul față de toate persoanele care au suferit.

„Hristos a Înviat!

România a știut mereu să renască din durere. Astăzi, în fața luminii Învierii, îmi plec fruntea numai în fața

românilor și îmi deschid inima în fața lui Dumnezeu. Noi, toți cei care sperăm, ne rugăm și luptăm – nu suntem singuri.

În fiecare lacrimă, în fiecare rugăciune rostită în șoaptă, Dumnezeu ne ține împreună. Iar glasul nostru a acoperit întreaga lume și a adunat românii de peste tot, pentru că noi avem credința că Învierea lui Hristos este și

a noastră, a celor care am plâns, am sângerat, am îndurat. Și știm că noi, românii, nu vom fi niciodată îngenunchiați.

Lupta voastră este lupta mea. Durerea voastră este suferința mea. Speranța voastră este speranța mea.

Vă port în rugăciune pe toți. Dumnezeu ne iubește! Dumnezeu să binecuvânteze România!”, a scris Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.