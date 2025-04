În cadrul emisiunii „Piața Victoriei”, Victor Ponta a abordat și un episod controversat din timpul mandatului său de premier, mai exact gestionarea inundațiilor din 2014. A susținut că a acționat corect, fiind convins că nu a existat nicio persoană pusă în pericol și nicio casă afectată. A admis, totuși, că tonul folosit ulterior, într-un context pe care l-a perceput drept informal, a fost nepotrivit și că a fost o greșeală pentru care a fost sancționat public.

În ceea ce privește planurile sale prezidențiale, Ponta a declarat că, odată ales președinte, va solicita premierului Marcel Ciolacu să demisioneze, însă nu prin generarea unei crize politice, ci într-un mod civilizat. El consideră că este nevoie de un prim-ministru cu mai multă hotărâre în a face reforme și fără povara promisiunilor neonorate. A invocat angajamentele nerespectate de Ciolacu din anul anterior, referitoare la pensii, drepturile militarilor și politica fiscală.

„Eram într-un mediu pe care eu l-am considerat informal, a fost o greșeală mare din partea mea și am pătimit și merit sancțiunea. Doi, n-am avut ceea ce… nu știu dacă e o greșeală. Eram absolut convins că am făcut, și acum sunt convins, că am făcut ceea ce trebuie. Eram absolut convins și acum am și verificat că nu a fost nicio persoană pusă în pericol, nicio casă inundată. De aceea a venit gluma, probabil deplasată, sunt de acord, că l-am afectat pe domnul Dinescu. De altfel, la domnul Dinescu s-a lămurit toată lumea că a fost de debarcaderul inundat. Eram convins și, repet, sunt convins și acum că am făcut ceea ce trebuie”, a spus Ponta.