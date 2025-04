Într-o societate în care imaginea publică și strategia politică domină fiecare apariție a liderilor, gesturile de autenticitate devin tot mai rare. Tocmai de aceea, momentul în care fostul premier Victor Ponta a ales să se spovedească public, în Biserică, în Vinerea Mare, a atras atenția atât a opiniei publice, cât și a presei.

Îmbrăcat modest și cu o atitudine smerită, Ponta a vorbit deschis despre greșelile trecutului și a cerut iertare, într-o zi cu profundă semnificație religioasă pentru creștini. Mesajul transmis de acesta, într-o atmosferă de liniște și reflecție, a generat reacții puternice, fiind perceput de unii drept un act sincer, iar de alții, ca o posibilă strategie de recâștigare a încrederii. Indiferent de interpretare, gestul său rămâne unul fără precedent în peisajul politic românesc.

În Vinerea Mare, zi de doliu pentru creștini, Victor Ponta a făcut un gest rar întâlnit în spațiul public românesc.

Fostul premier și candidatul la alegerile prezidențiale 2025, a ales să intre într-o biserică și să își mărturisească păcatele într-un mod simbolic, dar extrem de vizibil.

Într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook, Ponta apare rugându-se și cerând iertare pentru greșelile trecutului. Potrivit propriilor declarații, acesta a dorit să își recunoască în mod public păcatul trufiei și al mândriei.

Într-o perioadă în care campaniile politice devin tot mai agresive, iar sinceritatea pare adesea doar un element de decor, gestul lui Victor Ponta a fost considerat de unii ca fiind un act de smerenie, iar de alții, o mișcare cu substrat electoral. Cu toate acestea, reacțiile cele mai multe au fost de înțelegere, iar mesajul său a devenit rapid viral.

Fostul lider al PSD a recunoscut că în trecut a greșit în mod grav prin aroganță și autosuficiență, în special într-un moment de cumpănă pentru români.

Este vorba despre intervențiile sale din perioada inundațiilor din 2014, când a făcut declarații care, în retrospectivă, i se par nepotrivite și pline de mândrie.

Această mărturisire sinceră a fost însoțită de o reflecție profundă asupra vârstei, maturității și responsabilității publice.

Ponta a punctat că, la 52 de ani, un bărbat trebuie să dea dovadă de modestie și să își asume responsabilitatea față de cei pe care i-a reprezentat.

„Când am vorbit de inundațiile din 2014 de pe Dunăre am pacatuit grav prin trufie si lauda de sine in fata lui Dumnezeu și a romanilor. Si le cer iertare. Este o lectie pentru mine despre ce trebuie si ce nu trebuie sa faca un barbat matur de 52 de ani.

Un om care trebuie sa puna responsabilitatea fata de români pe primul loc și să-și țină în frâu întotdeauna orgoliul si aroganta. Imi cer iertare în vinerea Mare și îl rog oe Dumnezeu și pe români să mă ierte”, a mai spus el.