Victor Ponta a afirmat că, după preluarea guvernării în 2012, Fondul Monetar Internațional era prezent la Guvern, dar în 2013 autoritățile au decis să renunțe la colaborare, considerând că pot gestiona singure economia. A adăugat că, deși oamenii sunt îngrijorați în privința taxelor, el susține ideea că reducerea TVA-ului a dus la creșterea încasărilor bugetare.

„În 2012, când am venit la guvernare, era FMI-ul la Guvern , după care, ușor-ușor, în 2013, le-am spus mulțumesc, mergeți acasă, știm să ne administrăm singuri economia, dar vreau să vă spun, apropo de taxe, lumea normal că este îngrijorată, iar eu am o idee foarte clară: când am redus TVA-ul în România de la 24 la 9% la 20 la nouă, cotele diferențiate, am încasat mai mulți bani la buget”, a declarat el într-o emisiune la DC News.

Fostul premier a susținut că reducerea impozitului pe dividende de la 16% la 5% a dus la creșterea încasărilor bugetare. Acesta a mai spus că i-a recomandat premierului Ciolacu să nu mărească taxele și să nu elimine facilitățile fiscale pentru IT, agricultură, administrație și construcții, avertizând că în caz contrar se vor încasa mai puțini bani.

Potrivit lui, s-a confirmat ulterior că IT-ul, agricultura și construcțiile au contribuit mai puțin la buget.

”Când am redus impozitul pe dividende de la 16 la cinci, am încasat mai mulți bani la buget acum, în decembrie, am avut o discuție atunci cu domnul premier Ciolacu și am zis nu scoate, nu mări taxele, nu scoate facilitățile pentru IT, agricultura, administrație, construcții, că vei încasa mai puțin pe primele trei luni. S-a dovedit că IT-ul, agricultura și construcțiile au plătit mai puțin la bugetul de stat.”, a spus acesta.