Tănase Stamule a prezentat, miercuri, un decalog de argumente în susținerea cotei unice, pe care PNL o apără în cadrul coaliției de guvernare. PNL respinge impozitarea progresivă. Motivele sale țin de menținerea creșterii economice, dezvoltarea clasei de mijloc, menținerea unui sistem nebirocratic de impozitare, încurajarea muncii și atragerea de investiții străine.

Tănase Stamule susține cota unică pentru că este un sistem care încurajează „oamenii harnici” să își gestioneze banii în mod responsabil. De asemenea, contribuie la creșterea economică rapidă a României, valorificând potențialul celor dornici să muncească. Acest sistem sprijină crearea și consolidarea clasei de mijloc, promovând libertatea individuală.

În plus, restricționează puterea statului asupra banilor cetățenilor, acordându-le mai mult control asupra propriilor resurse financiare. Ba mai mult, motivează oamenii să lucreze mai mult și mai eficient deoarece nu sunt penalizați pentru succesul lor. De altfel, cota unică îi face pe oameni mai competitivi și îi atrage pe investitori.

Cu două zile în urmă, ministrul Finanțelor Publice, Marcel Boloș, a recunoscut că el continuă să susțină cota unică de impozitare. O consideră o măsură de la care toți am beneficiat. Potrivit spuselor sale, impozitarea progresivă este relevantă în situațiile în care nivelul de trai al populației permite implementarea unei astfel de strategii.

Momentan, este prea devreme să spună dacă sistemul actual de impozitare va fi menținut și pentru anul 2025 deoarece o astfel de decizie depinde de rezultatul alegerilor. Conform lui, menținerea cotei unice reprezintă „o linie roșie”.

„Aici, vedeţi, este o luptă doctrinară între cele două partide. Am spus, fără să intru în contradicţie nici cu domnul prim-ministru şi nici cu doctrinele celor două partide, că impozitarea progresivă face sens în momentele în care populaţia are un anumit nivel de trai care permite impozitarea progresivă.

Impozitarea progresivă înseamnă să iei mai mulţi bani din buzunar la oameni – e adevărat că la cei cu venituri mici iei mai puţin, la cei cu venituri mari iei mai mult – dar tot iei bani din această perspectivă a impozitării progresive.

Cota unică, am beneficiat cu toţii de ea, am văzut că are această neutralitate în ceea ce priveşte munca şi, dacă vreţi, ca şi factor de impulsionare fiscal şi ca modalitate de a impulsiona forţa de muncă. Totuşi, aşa cum am precizat, cota unică este cea de care am beneficiat cu toţii şi cred că în continuare ne-o dorim cu toţii”, a explicat ministrul Finanțelor, luni seară, într-o intervenție TV.