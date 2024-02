Mugur Isărescu a fost întrebat joi, pe 15 februarie, dacă România este pregătită pentru impozit progresiv și cotă unică de TVA, așa cum recomandă atât Fondul Monetar Internațional, cât și Banca Mondială. Acesta a precizat că FMI nu impune, ci doar propune o variantă care ar putea funcționa.

“Nu cred că e de actualitate într-un an electoral. Orice discuţie pe masă se duce în plan ideologic şi nu mai iese nimic, se tulbură şi anul electoral. Deci, probabil că la anul o discuţie pe tema asta, dar Fondul nu impune şi nici nu cere, vine şi propune şi spune ”Domnule, uite, asta e varianta care ar putea să funcţioneze. Guvernul României, Parlamentul României propune, acceptă, legiferează şi aşa mai departe. Nici n-avem acord stand-by sau acord de finanţare cu Fondul ca să fie ceva condiţional”, a declarat el în cadrul unei conferințe de presă.

Mugur Isărescu a explicat, totodată, condițiile în care FMI ar putea veni în România.

“Şi Fondul nu o să vină în România decât într-o situaţie în care o să avem, Doamne fereşte, o prăbuşire de rezerve şi un dezechilibru extern greu de finanţat. Gândiţi-vă şi dumneavoastră, când aud de falimentul României, cu un ochi râd, cu altul plâng. Anul trecut au crescut rezervele cu 14 miliarde de euro. 14 miliarde de euro. Când mă gândesc la istorie, au fost ani în care am trăit cu 2-3 miliarde de euro rezerve. 14 miliarde au crescut rezervele. Deci au fost intrări, există o încredere, dar la costuri mai ridicate”, a spus acesta.

Tot joi, Mugur Isărescu a fost întrebat despre riscurile asociate introducerii unor noi măsuri fiscale și bugetare și dacă este posibil să fie implementate în acest an.

“Eu le citesc de la dumneavoastră din presă aproape zilnic, riscurile astea. Şi dumneavoastră mă întrebaţi pe mine. Întrebaţi la Ministerul de Finanţe. Noi am mers pe ipoteza că ce s-a introdus este maximum pentru un an electoral, aşa am judecat noi. Şi ipoteza pe care v-am spus-o şi care nu e trecută în clar, sper că n-am greşit, este că ajustarea sau consolidarea fiscală se va face gradual.

E clar că societatea nu acceptă şi nu e vorba numai de anul electoral. Asta este ţara în care trăim. Câte discuţii şi pe partea aia, deci nici să tăiem cheltuieli, nici să ne majorăm impozite. De unde atunci? Din exterior, deci să ne împrumutăm în continuare, dar nici asta nu… Vai de mine, ţara s-a împrumutat, cum să rămână fără finanţare în deficit?”, a răspuns el.