Stimularea ciruclației este unul dintre motivele principale pentru care experții recomandă, de obicei, dușurile reci. Chiar dacă ideea unui duș cu apă rece ne dă fiori pe șira spinării, un jurnalist de la Washington Post a vrut să încerce pe pielea lui acest experiment, timp de două săptămâni. Iată ce a relatat.

Experții în domeniul wellness vorbesc entuziasmați despre „imersiunea la rece”. Fie că este vorba de scufundarea într-un lac foarte rece, fie într-o cadă plină cu gheață sau într-un duș, toți laudă efectele benefice pentru sănătate și senzația specială de energie care rezultă după o astfel de încercare

„Am devenit mai interesat să încerc acest experiment iarna trecută. Începusem să mă simt deprimat, după pandemia care nu se mai termina și după zile întregi în care soarele nu și-a făcut simțită prezența, și asta în timp ce încercam să-mi reduc dependența de cafea. Aveam nevoie de un impuls”, scrie jurnalistul.

Ce spun experții

Înainte de a-și învinge frica de apa rece, a stat de vorbă cu experți, pentru a vedea dacă merită. Printre ei și David Sinclair, biolog la Harvard, a cărui ipoteză, numită „iarnă metabolică” explică de ce imersiunea în apă rece susține sănătatea pe termen lung.

„Strămoșii noștri au trăit în aer liber, la temperaturi foarte reci, au îndurat epoca glaciară și au migrat către zone cu climă mai rece. Metabolismul uman a fost conceput pentru a se adapta vremii. Dar în zilele noastre am ajuns să controlăm temperatura. Noul status-quo afectează sănătatea, deoarece elimină provocările biologice la care corpurile noastre se adaptaseră”, spune Sinclair.

„Șocul rece” este răspunsul natural al organismului la răcirea bruscă a pielii, care implică respirație și bătăi ale inimii mai rapide, explică Sinclair. Dar pe măsură ce ne expunem mai mult, aceste mecanisme de apărare încep să se relaxeze, sugerează cercetările.

Ipoteza lui Sinclair se bazează pe un principiu acceptat de biologi, numit hormesis ( sau, mai pe înțelesul nostru „Ce nu te omoară, te face mai puternic”). Conform teoriei hormesis, o anumită doză de durere este bună pentru noi. Pe lângă imersiunea în apă rece, alte exemple de hormesis includ exercițiile fizice și posturile.

Cum a decurs experimentul

După ce a aflat cum stau lucrurile, jurnalistul și-a luat inima-n dinți, a răscucit robinetul dușului la RECE, a tras aer în piept și a intrat.

„Am gâfâit. Apoi am țipat și am ieșit repede afară. Ești bine?”, m-a a întrebat fetița mea, de 6 ani.

„Nu știu”, i-am răspuns, înainte de a mă convinge pe mine însumi că nu a fost decât apă rece”, a povestit el.

A doua zi a luat-o de la cap.

„Am întors robinetul la o temperatură mai bună și am intrat în duș. Timp de aproximativ șase minute, rotind mânerul în trepte și permițând corpului meu să se adapteze, am încercat din nou să scap de acea senzație dueroasă. Am țipat din nou și am întins mâna spre robinet, pentru a opri coșmarul.

Mi-am spus că niciodată nu voi mai face asta! Dar, pe măsură ce mă îmbrăcam, m-a cuprins un sentiment profund de ușurare, un efect de revenire la normal, care a durat câteva ore.”

Rezistența mi s-a îmbunătățit

Jurnalistul spune că a început să-și intre în ritm și să facă dușuri reci de două sau trei ori pe săptămână, de obicei după prânz.

„La început, nu am putut suporta șocul celei mai reci temperaturi – 48 de grade, conform termometrului– mai mult de câteva secunde. Dar rezistența mi s-a îmbunătățit și am de două ori mai multă energie decât înainte, chiar dacă am renunțat la cafea.”

Conform studiiilor, un duș rece de două-trei ori pe săptămână poate contribui la accelerarea metabolismului. Apa rece poate uniformiza anumite niveluri hormonale și ajută la vindecarea sistemului gastro-intestinal.