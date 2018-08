Date de ULTIMA ORĂ. Furtunile și inundațiile fac ravagii în România. Cifrele oficiale sunt înspăimântătoare!

În iunie şi iulie anul acesta, firmele de asigurare au deschis peste 2.500 de dosare de daună din cauza furtunilor şi inundaţiilor.

Numărul este an de an mai mare, în ciuda faptului că doar o mică parte a locuinţelor şi terenurilor din România sunt asigurate. Chiar dacă legwea obligă totţi românii să îşi asigure casele, sub sancţiunea unei amenzi de 500 de lei, doar 19% din locuinţe sunt protejate, iar procentul a rămas constant în ultimii ani.

" După o singură furtună, cea de anul trecut din vestul ţării, s-au deschis nu mai puţin de 6.000 de dosare de daună de către asigurătorii membri UNSAR. În cazul inundaţiilor efectele sunt şi mai distructive, în ultimii ani zeci de mii de locuinţe fiind distruse de ape - de exemplu în 2005-2006 inundaţiile au afectat 15.000 de locuinţe, iar în anul 2010 peste 4.400 de locuinţe. În România gradul de cuprindere în asigurare a locuinţelor este unul extrem de scăzut, doar 19% dintre cele aproximativ 8,9 milioane de locuinţe din România au o poliţa obligatorie PAD, iar 16% au şi o asigurare facultativă.Prin comparaţie, gradul de penetrare a asigurărilor de locuinţe din alte ţări din Europa Centrală şi de Est este mult mai mare, cu toate că acolo nu există un program obligatoriu de asigurare. Astfel, în Polonia, Cehia, Slovenia şi Slovacia gradul de penetrare al asigurărilor de locuinţe a ajuns la 50 %, iar în Ungaria la 70%.", transmite Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare (UNSAR).

Dacă ne-am afla în faţa unui cutremur similar celui din 1977, acesta ar afecta peste 850.000 de locuinţe şi ar produce pagube de peste 6 miliarde de euro, conform studiilor de specialitate. Din păcate, doar cel mult 1,5 miliarde de euro din această sumă ar reprezenta valoarea pagubelor aferente locuinţelor asigurate, având în vedere gradul atât de mic de cuprindere în asigurare.

Poliţa obligatorie PAD are un caracter de bază, oferind acoperire pentru cele 3 riscuri de catastrofă specifice tării noastre (cutremur, inundaţii, alunecări de teren) în limita a 20.000 de euro pentru locuinţele tip A, respectiv 10.000 euro pentru cele tip B.