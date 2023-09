Fostul internațional Dănuț Lupu a avut un nou termen în procesul său, în care a fost condamnat la 7 luni și 10 zile de închisoare cu executare. Acesta a fost prins de polițiști că a condus fără permis de conducere în repetate rânduri.

Lupu a cerut instanței de judecată schimbarea deciziei. Mai exact, fostul fotbalist vrea să primească o amendă penală în locul sentinței de închisoare cu executare.

De cealaltă parte însă, procurorul de caz e convins că Dănuț Lupu nu poate să evite închisoarea. În acest context, el a solicitat respingerea apelului făcut de fostul internațional. Acesta consideră că nu există circumstanțe sau argumente în favoarea lui Lupu care să-i permită să scape de detenție sau să primească o altă pedeapsă mai ușoară.

În schimb, fostul internațional, în ciuda apelului făcut și speranțelor sale, pare împăcat cu situația dificilă în care se află.

În apărarea sa, fostul fotbalist a susținut că a fost nevoit să conducă fără permis pentru că se simțea foarte rău în acea zi. El regretă ceea ce a făcut și recunoaște că a greșit, dar subliniază că nu a provocat niciun accident atunci când a condus fără permis și că nu se afla sub influența alcoolului sau drogurilor în acel moment.

„Vreau doar să menționez că îmi pare rău, dar am fost nevoit să conduc pentru că mă simțeam foarte rău. Regret faptele, dar nu aveam altă posibilitate. Am sunat la taxi și la Uber, dar nu am găsit. Am fost nevoit să fac asta când am văzut că nu vine. Nu am făcut accident, nu am fost băut sau drogat”, a spus Lupu.