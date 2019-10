La o zi după lovitura teribilă primită de PSD la moţiunea de cenzură, Marcel Ciolacu, preşedintele Camerei Deputaţilor, a convocat o şedinţă informală la Palatul Parlamentului, la care ar fi participat 25 de lideri ai Partidului Social Democrat. Părerile nu sunt unanime, o tabără formată în jurul Gabrielei Firea şi a lui Paul Stănescu ar dori ca Viorica Dăncilă să fie îndepărtată de urgenţă de la conducerea PSD, în timp ce alte voci o susţin în continuare, potrivit stenogramelor de la şedinţă, publicate de digi24.ro.

Marcel Ciolacu: Președintele PSD trebuie să fie candidatul partidului. Candidatul Viorica Dăncilă rămâne in picioare.

Gabriela Firea: Iohannis nu vrem. Barna nu vrem. Mergem cu psihopatul de Cumpănașu? Să nu facem o mișcare și să pierdem și ce avem acum, în jur de 20 la sută (…). Cred că ne dăm singuri o lovitură din interior. O sa înceapă lupta între noi.

Marian Oprișan: Mințim și unii și alții. Eu cred că trebuie să ne mobilizăm la maximum, să turăm motoarele la maxim. Chiar dacă spunem că avem 3-5 la sută. În fața urnei, în fața ștampilei, românul va avea o mare problemă dacă vom reuși să îi speriem. Să spunem adevărul. Să spunem că Iohannis a furat case, că pentru el nu funcționează justiția. Ori ne batem, ori mergem acasă. Trebuie sa facem analiza chirurgicală. Trebuie să facem congres după prezidențiale. Ziua decisivă e după prezidențiale.

Claudiu Manda, despre lansarea de mâine a Vioricăi Dăncilă: Noi nu ştim cine plătește banii!

Olguța Vasilescu: Trebuie să dăm acum pentru primari! Să le dam speranțe, că ei merg pe stradă.

Marian Oprișan: Dacă dai căutare pe Google „proasta României” îți apare „Viorica Dăncilă”. Dacă dam senzația că ne batem pe putere și funcții, pierdem.

Viorica Dăncilă, a declarat, joi seara, că nu va demisiona din funcţia de preşedinte al PSD.

„Preşedintele partidului trebuie să fiu până după prezidenţiale. (…) Sub nicio formă (nu are intenţia de a demisiona – n.red.). Nu îmi las niciodată echipa când trecem prin perioade mai grele. (…) Eu am fost aleasă printr-un congres, nu pot fi schimbată decât printr-un congres. Nu am demisionat din calitatea de premier, când au fost vremuri foarte grele, au fost perioade foarte grele când aveam Piaţa Victoriei plină, aveam tot felul de lucruri urâte care mi se adresau şi nu am cedat. Acum nu am voie să cedez.”

