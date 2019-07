Premierul a clarificat ultimele informații. Dăncilă a precizat că nu a spus că o susține pe Kovesi.

”Vreau în primul rând să clarific, nu am afirmat așa ceva, la Galați m-au întrebat dacă o susținem pe doamna Kovesi și am spus că nu pot să dau un răspuns, dacă e nevoie trebuie să discutăm în forurile statutare, o ședință a Comitetului executiv al partidului. Nu am spus că o susțin, nu am spus că n-o susțin. Am mai spus că nu este corect să iau o decizie singură, am văzut că a apărut această știre, dacă reluați conferința de presă pe care am avut-o la Galați veți vedea că nu am exprimat susținerea sau nesusținerea pentru doamna Kovesi”, a subliniat premierul.

Ce a spus premierul la Galați?

„Nu am discutat despre acest lucru. Pentru a lua o decizie sau pentru a vedea modul în care ne poziționăm vizavi de acest subiect trebuie să avem o discuție în forurile statutare. Am spus încă de la preluarea mandatului că atunci când luăm decizii nu trebuie să le ia doar președintele sau un grup restrâns. Fiecare decizie trebuie să ne-o asumăm și dacă este o decizie bună, să avem și noi satisfacția acestei decizii în forul în care am luat această decizie, dacă este o decizie rea, să ne-o asumăm cu toții. (…) Trebuie să avem democrație în partid și să luăm deciziile împreună. Nu am discutat acest subiect și nu vreau să vin cu o părere personală. Vreau să vin cu părerea forumului statutar”, a declarat Dăncilă.

