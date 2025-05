Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României, avertizează asupra riscurilor economice cauzate de instabilitatea politică. Potrivit acestuia, lipsa de decizie la nivel politic pune presiune pe cursul valutar și pe dobânzi. Într-un context marcat de incertitudini, economia românească devine tot mai vulnerabilă.

Într-o intervenție televizată la postul B1 TV, Dan Suciu a adus în prim-plan vulnerabilitățile economiei românești accentuate de turbulențele din scena politică.

Oficialul BNR a subliniat că instabilitatea și lipsa de coerență decizională sporesc presiunea asupra cursului valutar și a dobânzilor.

Aceste dificultăți se suprapun peste probleme structurale, precum deficitul bugetar major, care rămâne nerezolvat. În lipsa unor măsuri concrete, piețele financiare reacționează negativ, amplificând riscurile pentru economie.

Dan Suciu a afirmat că, deși nu este vorba de „eforturi colosale”, instituțiile din România, inclusiv BNR și Ministerul de Finanțe, depun eforturi pentru a gestiona contextul complicat.

Deși impactul unei deprecieri recente nu este considerat major din punct de vedere financiar, BNR este conștientă de pragurile psihologice pe care acestea le pot depăși în percepția publicului și a investitorilor.

Potrivit lui Suciu, slăbiciunile fundamentale ale economiei românești, cum ar fi lipsa unei soluții clare pentru deficitul bugetar, sunt agravate de contextul politic tensionat.

Incapacitatea autorităților de a oferi predictibilitate în deciziile economice alimentează neîncrederea, fapt care duce la reacții rapide și uneori disproporționate ale piețelor.

„În consecință, ceea ce încercăm să facem e să temperăm excesele și temperăm excesele. Ieri am avut o depreciere de două puncte procentuale, iar în termeni financiari nu e o depreciere mare, dar înțelegem, sigur că da, că am depășit un prag psihologic. Pe de altă parte, în România am reușit să nu avem deprecieri de două puncte procentuale cum au fost în alte țări la modul curent, pentru că am avut o cu totul altă situație de gestionat și BNR a reușit s-o gestioneze”, a mai spus Suciu.