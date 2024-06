Dan Dinu, fotograf specializat în călătorii și frumuseți naturale, este unul dintre cei care a lucrat activ la acest proiect, România Sălbatică. Este chiar unul dintre fondatorii asociației, dar nu asociază nicidecum această activitate ca un job, ci mai mult o pasiune, un vis împlinit.

Dan Dinu a acordat un interviu Revistei Capital în care a vorbit despre România Sălbatică, despre arta filmului documentar și despre succesul acestor proiecte.

Dan Dinu, prin România Sălbatică

Întrebare: Care este cel mai important proiect implementat în 2023 de către departamentul pe care îl coordonați?

Răspuns: Lumea mea se împarte între un business propriu zis și activități diverse în zona ONG-urilor de mediu și nu numai. Uneori, aceste două lucruri se întrepătrund pentru că folosim destul de des fotografia și filmul documentar, pe care le realizăm în zona de business, pentru a educa prin proiectele susținute de ONG-urile pe care le coordonez.

Uneori cred că este și un pic de antreprenoriat social în ceea ce facem. Acestea fiind spuse, cred că proiectul cel mai interesant dezvoltat anul trecut a fost LYNX Festival, singurul festival dedicat exclusiv filmului documentar și fotografiei de natură de la noi din țară. A fost realizat de Asociațiile România Sălbatică și Forona (Organizația Fotografilor de Natură din România) și a prins foarte bine în rândul publicului.

Ne-a demonstrat încă o dată cât de mare este nevoia de a expune oamenii la lucruri frumoase despre natură și la povești de conservare de succes. Am avut un public fabulos care s-a implicat peste așteptările noastre și toate proiecțiile au fost sold out cu zile bune înainte de festival.

La pas prin țară timp de 10 ani

Întrebare: Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

Răspuns: Cu siguranță cel mai mare proiect pe care l-am realizat este România Sălbatică. Timp de 10 ani am străbătut țara în lung și-n lat pentru a fotografia natura absolut uimitoare pe care o avem. La final, această muncă s-a concretizat în cel mai amplu album de fotografie despre natura României, dar și într-un film documentar de succes.

Am avut ocazia să arătăm astfel că o producție de o asemenea anvergură este posibilă și la noi în țară, cu o echipă 100% autohtonă. Filmul este acum distribuit în peste 35 de țări din întreaba lume și a participat la numeroase festivaluri unde a câștigat mai multe premii importante.

Acest proiect a stat mereu pentru mine la granița dintre pasiune și muncă, fiind cumva cel care mi-a schimbat cariera din cea de fotograf în cea de regizor și producător de film. Am început practic un nou business odată cu documentarul și am creat un nou standard în ceea ce privește producția de film documentar de natură în România, pe o piață aproape inexistentă la acest nivel.

Întrebare: Care sunt proiectele prevăzute pentru 2024?

Răspuns: Avem în lucru două proiecte mai mici de film documentar pe care le vom definitiva în curând, iar în același timp lucrăm și la un film amplu despre Delta Dunării. Acesta vrem să fie lansat în cinematografe în 2025, așa că acum suntem în plină etapă de producție. Vrem să fie la același nivel cu România Sălbatică pentru că acum este greu să lăsăm ștacheta mai jos.

Provocări la tot pasul

Întrebare: Care sunt cele mai mari provocări cu care v-ați confruntat în ultimul an?

Răspuns: Nu pot spune că am avut provocări foarte mari, iar cele care au fost au venit dintr-un motiv care ar trebui să ne îngrijoreze pe toți. Atunci când lucrezi în natură trebuie să te adaptezi la ritmul ei. Odată cu schimbările climatice la care asistăm și pe care uneori le cam ignorăm, acest ritm este dat peste cap. Nu mai avem predictibilitate nici la anotimpuri și nici la comportamentul animalelor.

De exemplu, iernile destul de calde ne-a afectat destul de tare filmările din ultimii doi ani. Sezonul de împerechere la râs și lup a fost afectat de lipsa zăpezii și a frigului, iar comportamentul lor a fost schimbat. Delta nu a mai înghețat cum poate ar fi fost normal și a trebuit să ne amânăm unele filmări.

Lucrurile astea poate par neimportante pentru cineva care nu iese atât de des în natură, dar ne afectează pe toți. Ar trebui să fim mult mai atenți la ele pentru că nu vor afecta numai businessul celor care fac ceea ce fac eu, ci și multe alte sectoare, precum agricultura, transportul, sănătatea, turismul, ca să numesc doar câteva dintre ele.

Întrebare: Ce provocări ați avut în relația cu administrația locală sau centrală?

Răspuns: Putem spune că, dat fiind domeniul nostru de activitate, am lucrat destul de bine cu autoritățile. Normal că și pe noi ne afectează toate schimbările legislative care se fac mereu pe grabă și fără o consultare mai detaliată a mediului de afaceri, dar măcar acolo unde am depins direct de autorități am avut o primire bună și am colaborat foarte bine. Ca să dau două exemple, pentru filmul despre Deltă am avut un sprijin foarte bun atât din partea Administrației Biosferei Delta Dunării, cât și din partea Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare Delta Dunării. Un alt exemplu ar fi Primăria Municipiului Brașov cu care am colaborat foarte bine în implementarea LYNX Festival.

Cum se reușește în acest domeniu

Întrebare: Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Răspuns: Să fie foarte perseverent. Din fericire, în domeniul în care activez, atât în zona de fotografie de natură, cât și în cea a filmului documentar, este foarte mult loc de dezvoltare. Pe de altă parte, să fie îndrăzneți și să ceară ajutorul.

Noi chiar vrem să susținem foarte mult acest domeniu, pentru că prin dezvoltarea lui o să creem și o piață mult mai mare, așa că oricând suntem deschiși să sprijinim și să lucrăm alături de alți fotografi sau realizatori de film documentar, chiar dacă sunt la început de drum. Nu în ultimul rând să iubească natura și să fie empatici cu lumea vie care ne înconjoară. Fără partea asta nu cred că poți fi performant într-un astfel de job.

Întrebare: Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Răspuns: Lucrurile se schimbă atât de repede încât predicțiile pe o perioadă atât de lungă sunt foarte greu de făcut. Poate cea mai evidentă, care deja este foarte prezentă și acum, este schimbarea programelor clasice de la televizor pe cele oferite de platformele de streaming. Dacă până acum ceva timp filmele documentare de anvergură erau cel mai adesea realizate de BBC, trendul actual se schimbă și multe platforme mari de streaming fac filme documentare de calitate.

Acest lucru nu poate decât să mă bucure pentru că s-a diversificat piața, deși este o presiune pe cei care activează în ea. De exemplu, deși sunt mai multe producții mari, dispar unele mai mici pentru care nu mai este cerere, cele care umpleau spațiul de 24h la o televiziune care difuza doar filme documentare, iar astfel sunt afectați cei din industrie.

Legat de fotografie, acolo provocarea va fi din ce în ce mai mare să descoperi ce imagini sunt cu adevărat reale și care sunt cele generate de AI. probabil că foarte curând se vor diversifica și uneltele prin care să vedem mai ușor asta, dar totuși, cu atât de mare flux de imagini, în special în social media, este din ce în ce mai greu să faci diferența.

Legătura dintre bani și protejarea mediului

Întrebare: Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

Răspuns: Pentru mine banii au fost mereu o unealtă și nu un scop în sine. Atât timp cât o să îmi păstrez acest principiu la care țin foarte mult, cred că o să fiu un antreprenor fericit în felul meu. Pentru mine este important ca munca mea să schimbe ceva, să educe, să promoveze un trai sustenabil, să ajute la conservarea naturii și la păstrarea biodiversității. Poate de aia nu o să fiu niciodată un miliardar :).

Întrebare: Ce părere aveți despre micromanagement? Care sunt avantajele și dezavantajele lui?

Răspuns: Deși sunt un perfecționist convins și asta uneori mă face un pic mai încăpățânat, cred cu tărie în puterea echipei și ascult mereu păreri și idei din exterior care ne pot duce proiectele la un nivel mult mai bun. Am și avantajul să lucrez cu oameni la fel de pasionați ca și mine, majoritatea chiar voluntari, oameni care pun mult suflet în ceea ce fac.

Proiectul România Sălbatică nu ar fi fost posibil fără ei. Așadar, datorită acestor oameni și încrederii pe care o am în ei, și datorită faptului că lucrăm în general în echipe mici, nu aș putea susține că avem probleme organizaționale în acest sens. Din acest motiv îmi este cumva și greu să mă gândesc la avantaje și dezavantaje. Poate că sunt eu mai norocos să am alături oameni faini care de multe ori privesc ceea ce fac ca pe o pasiune și nu neapărat ca pe un job la care merg doar ca să poată trăi.

România Sălbatică, pe scurt

Întrebare: Ce este aplicația „România Sălbatică” și ce impact a avut și are în continuarea asupra societății?

Răspuns: Aplicația noastră este cea mai nouă extensia a proiectului și aduce mai aproape oamenii de natură. A fost gândită ca o unealtă care să îți arate cele mai frumoase zone protejate din țară, care să te anunțe despre evenimentele naturale din jur, sau care să te distreze cu un quiz despre natura României.

Practic este un mijloc de învățare, pentru eu cred cu tărie că șansa noastră să ne facem bine ca societate vine de la accesul pe care îl avem la educație. Nu doar cea de mediu pe care noi o promovăm, ci de la educație în general. Așadar, ne aducem și noi cum putem contribuția. Puteți găsi toate informațiile despre aplicație, dar și despre proiectul nostru pe www.romaniasalbatica.ro. Cine știe, poate își mai găsesc și alți antreprenori fascinația pentru natură, nu de alta dar nu ne place să fim egoiști așa că dăm mai departe din inspirația pe care noi o regăsim în natură.