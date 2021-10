Prim-ministrul desemnat, Dacian Cioloș, a declarat că dacă nu va reuși refacerea coaliției cu PNL și UDMR, atunci există două variante – fie să meargă înainte la testul votului cu un guvern monocolor minoritar, fie să depună mandatul primit de la președintele Klaus Iohannis.

Totodată, Dacian Cioloș a declarat că dacă va merge pe varianta guvernului minoritar, se va prezenta în Parlament cu un program de reforme și măsuri.

„Nu e exclusă această variantă, n-am luat o decizie în partid legat de acest lucru pentru că prioritatea noastră este să căutăm să reconstruim această majoritate politică, dar după ce vom avea aceste discuții cu PNL și cu UDMR, în funcție de rezultatul acestor discuții, vom lua decizia în cel fel ne ducem mai departe mandatul primit de la președinte.

Există cele două variante (depunerea mandatului sau un guvern minoritar – n. red.), dacă aceste discuții cu PNL și UDMR nu se concretizează într-un proiect de guvernare există aceste două opțiuni și vom alege una dintre ele în conducerea partidului.

Dacă vom merge cu un guvern minoritar, vom merge cu un program politic, cu un program de reforme, de măsuri pe care vrem să le asumăm și apoi, evident, dacă va exista susținere în Parlament pentru acel program și pentru acel guvern, mergem mai departe. Dacă nu, nu, dar vom prezenta lucrul acesta, un program și o echipă.

În momentul în care mi-am asumat această desemnare de premier, am făcut-o deplin conștient, nu mă consider tras pe sfoară, nu mă consider instrumentul nimănui pentru că am făcut-o asumat și cu o decizie în partid. În felul acesta mergem înainte pentru că obiectivul nostru e să propunem o guvernare, indiferent ce calcule își fac unii și alții”, a declarat Dacian Cioloș la B1TV.

La ce se așteaptă Dacian Cioloș?

Dacian Cioloș se așteaptă „la orice” de la discuția cu Florin Cîțu (PNL) și Kelemen Hunor (UDMR) despre formarea unei noi majoritati guvernamentale. Acesta consideră că cel mai înțelept este să știe din timp dacă foștii aliați mai vor sau nu să continue împreună.

„PNRR-ul l-am asumat politic impreuna, partidele din coalitie, nu ar trebui sa fie probleme. Cat despre masurile legat de criza Covid si criza preturilor la energie, avem si noi cateva idei, sunt convins ca au si ei. De aici vreau sa incepem discutia, daca exista vointa politica sa continuam acest proiect si pe urma sa vedem cum putem face. Eu ma astept la orice.

Ma astept la orice varianta, important e sa incepem aceasta discutie. Lumea spune ca suntem in criza, ca avem nevoie de claritate, deci cu cat mai repede clarificam, cu atat mai bine. Daca incepem o discutie e deja un lucru bun si in urmatoarele zile ne putem organiza sa finalizam aceste discutii. Daca nu exista intentia de a continua, cel putin lucrurile vor fi clare si noi pe partea noastra vom decide ce vom face in continuare”, a declarat Dacian Cioloș.