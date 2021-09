Cutremur valutar în România! Cursul a ajuns la un nivel record

Recordul anterior a fost consemnat în data de 2 septembrie când un euro a fost cotat la 4,9386 lei/euro.

Moneda naţională a atins vineri un nou maxim istoric în raport cu leul, în condiţiile în care cursul calculat de Banca Naţională a României (BNR) a fost de 4,9416 lei/euro, în creştere cu 0,30 bani (0,06%) faţă de cotaţia precedentă, de 4,9386 lei.

În schimb, dolarul s-a depreciat până la valoarea de 4,1633 de lei, în scădere cu 0,39 de bani (-0,09%) comparativ cu cotaţia anterioară, de 4,1672 de lei,/dolar.

Cursul leu/franc a urcat cu 0,28 bani (0,06%), până la 4,5526 de lei/franc, în comparaţie cu cel de joi, când un franc elveţian a valorat 4,5498 lei.

Gramul de aur s-a ieftinit, vineri, cu 64,82 bani (-0,27%), la 242,7531 de lei, de la 243,4013 de lei, cât se anunţase în şedinţa anterioară.

Unul dintre motivele pentru care cursul valutar a ajuns la un nivel record este criza politică pe care o traversează România.

USR PLUS anunţă că îşi retrage sprijinul politic pentru premierul Florin Cîţu, căruia îi reproşează că „a aruncat ţara în criză” politică, după ce l-a demis pe Stelian Ion din funcția de ministru al Justiției.

„USR PLUS nu a girat şi nu va gira niciodată jaful din bani publici, în nicio formulă de guvernare. Cerem Coaliţiei să ia act de lipsa unei majorităţi care să susţină Cabinetul Cîţu şi solicităm declanşarea de urgenţă a negocierilor în Coaliţie pentru desemnarea unui nou premier care să formeze un nou guvern. În situaţia în care discuţiile din Coaliţie vor eşua în propunerea unui nou premier, USR PLUS va susţine o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Cîţu”, se arată într-un comunicat al USR PLUS.