Mircea Geoană: Războiul din Ucraina se prelungește

Vineri, 24 februarie 2023, ziua care a marcat un an de la izbucnirea războiului din Ucraina, Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, a anunțat că războiul evoluează și că se va prelungi, astfel că nevoile armatei Ucrainei se modifică pe măsură ce dinamica războiului se schimbă. Momentan, oficialii ucraineni sunt satisfăcuți de gradul de colaborare cu aliații săi și partenerii NATO, a precizat Mircea Geoană.

„Evident, războiul evoluează, din păcate se prelungește, și nevoile armatei ucrainene se modifică pe măsură ce dinamica războiului se modifică. Deci, într-un fel, în Grupul Ramstein, coordonat de Statele Unite, aliați şi parteneri ai NATO lucrează cu ucrainenii zi de zi pentru a putea să coreleze cererea cu oferta. Într-adevăr, nu întotdeauna oferta poate să satisfacă cererea în cantitatea și în ritmul pe care ucrainenii poate că l-a dori.

Din motive diferite, din motive politice, pentru că suntem democrații și atunci când vorbim de echipamente tot mai sofisticate există o preocupare de a ajuta Ucraina fără a escalada războiul într-un război între NATO și Rusia, e o preocupare legitimă, pe care liderii noștri politici trebuie să o ia în calcul.

Doi, sunt chestiuni fizice, de capacitate de producție, de logistică și, cum spunea și secretarul apărării american, Lloyd Austin, problema este nu doar să anunți că dai sistem de apărare antirachetă sau tancuri către Ucraina, dar să le și dai capabilitățile care să le permită să fie menținute și să fie reparate și pe deplin utilizabile.

Dar aş spune că din ultimele discuții pe care le-am avut cu ucrainenii, aici, la sediul NATO, la München ne-am văzut cu dânșii, în acest moment aș putea spune că ucrainenii sunt satisfăcuți de gradul de colaborare cu aliații și partenerii noștri și ne pregătim cu toții să putem să îi ajutăm în continuare”, a explicat, vineri, Mircea Geoană în cadrul unui interviu acordat pentru RADOR.

Industria de apărare din NATO nu a fost programată pentru un război de mare intensitate

În cadrul acelui interviu, Mircea Geoană a fost rugat să comenteze ultimele declarații ale oficialilor europeni, potrivit cărora industria europeană de armament este în stare să producă într-o lună de zile cât lansează Rusia într-o singură zi.

Acesta a recunoscut că statele membre NATO, state europene, dar și America de Nord, nu au o industrie de apărare care să fi fost programată pentru un război de mare intensitate și într-adevăr în fiecare zi în Ucraina se folosește muniție pe volume foarte mari, care nu erau în planificarea militară obișnuită, nici măcar nivelul de stocuri minime pe care NATO le avea ca standard nu erau toate îndeplinite.

„De aceea, suntem într-un moment în care trebuie să amplificăm producția industrială. La nivelul Uniunii Europene există într-adevăr o fragmentare a industriei de apărare europene, care trebuie să găsească un răspuns, dar la nivel de NATO, noi vorbim de NATO aici, și de partenerii noștri cred că în acest moment unii aliați cu industrii de apărare mai robuste au deja contracte suplimentare și au un semnal de predictibilitate din partea statelor și a Alianței Nord-Atlantice pentru a crește producția industrială. Noi acum suntem în plin proces de a revizita nivelul de stocuri necesare pentru stocurile NATO.

Şi mai este o dimensiune care trebuie luată în calcul și la NATO încercăm să facem acest lucru, există o modificare a conceptului de interoperabilitate către conceptul de schimbare a sistemelor militare. Ceea ce vreau să spun este că de foarte multe ori, deși ajunge în Ucraina să spunem muniție de o sută cincizeci și cinci de milimetri, dacă este produsă în Germania ea poate fi trasă decât pe tunuri germane, dar dacă este aceeași muniție produsă în Olanda nu poate fi trasă decât pe tunuri olandeze.

Deci, avem pe parte de standarde și de interschimbabilitate, dacă acest cuvânt nu e un barbarism în limba română, interchangeability în limba engleză, și lucrăm pe toate aceste fronturi pentru a crește producția industrială și a crește gradul de coerență”, a spus secretarul general adjunct al NATO.

Viteza de reacție NATO a crescut

Mircea Geoană a fost întrebat, totodată, dacă a crescut sau nu viteza de reacție NATO în cazul unui conflict militar.

La această întrebare, secretarul general adjunct al NATO a răspuns: „A, este o schimbare dramatică în sensul bun. Pentru prima oară după căderea zidului Berlinului am activat planurile de apărare pentru Flancul Estic, un număr important de trupe au fost puse direct sub comanda SACEUR, a comandantului suprem aliat în Europa. Avem sute de aeronave și de nave militare care sunt sub comanda SACEUR.

Lucrăm în această perioadă la o schimbare masivă a modului în care facem gândire militară, un război multidomeniu, în care includem și zona de cibernetic și de spațiu în ceea ce înseamnă modul tradițional de a duce un război.

Deci, schimbarea la nivel de NATO este absolut profundă. Cred că acest război a accelerat un proces de transformare care începuse după 2014, atunci a început NATO să se adapteze la un mediu de securitate european modificat, era clar că Rusia este agresivă, iar acum, cu un război atât de brutal în Europa, evident că NATO își continuă adaptarea.”