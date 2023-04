Românii stabiliți în Ungaria fac naveta ca să poată munci în continuare în România

În ultimii ani, mii de români au fost atrași de prețurile mici ale imobilelor din Ungaria, motiv pentru care au decis să se mute acolo, plătind pentru noile proprietăți între 10.000 de euro și 30.000 de euro. Odată cu trecerea timpului, însă, românii au descoperit că nu sunt atât de multe oportunități în țara vecină, de aceea, acum, încearcă să se întoarcă înapoi în România.

De exemplu, o româncă din Brașov, care locuiește de zece ani în Debrecen, un oraș important din comitatul Hajdú-Bihar (Ungaria), situat la 220 km de Budapesta, a povestit cum decurge o zi în țara vecină, explicând, totodată, ce îi va aștepta pe românii care intenționează să se mute în estul Ungariei.

De exemplu, mulți români fac naveta pentru a putea munci în continuare în România pentru că în Ungaria nu prea sunt locuri de muncă, iar rata șomajului este în creștere.

„Se întorc și fac naveta. Unii merg în Oradea să lucreze. Nu sunt locuri de muncă și șomajul va crește mult. Și acum sunt case foarte ieftine. Unii români încearcă să vândă, să se întoarcă. Sunt și unguri care încearcă să găsească o piață în România și să mai atragă doritori în Ungaria, dar mai puțini vin.

Partidele maghiare din România întotdeauna vorbesc frumos despre Ungaria. Da, ca turist este ok. I-aș invita să stea aici un an de zile, nu doar călătorii. Atunci ar vedea”, a recunoscut ea.

„În urmă cu 10 ani, se făcea multă publicitate pe la televiziuni că, așa cum ați spus, casele sunt ieftine, se vând la prețuri foarte mici cu toate utilitățile. O casă de 1000 mp cu toate utilitățile o puteai cumpăra cu 10.000 de euro. Toți am fost atrași pentru că ți-ai dorit să începi o viață nouă și în România nu îți găseai casă cu 10.000 de euro, oricât ai fi dorit. Am luat această decizie și am plecat cu părinții mei.

Am venit, totul era ok, am ales o zonă aproape de graniță, tocmai ca să fiu aproape și de România într-un fel, dar nu am luat în vedere anumite lucruri: locurile de muncă care se găsesc foarte greu, câteodată ești privit ca român pentru că așa sunt oamenii, nu te acceptă atât de ușor pentru că ești un străin.

Deși aveam părinți maghiari și vorbeam limba, când încercam să cumpăr ceva sau mergeam într-un loc, mi se atrăgea atenția: ”Nu ai pus bine accentul, de fapt ai un accent secuiesc. Ești din România?””, a povestit acea româncă, potrivit dcnews.ro.

Românii stabiliți în Ungaria încearcă să se reîntoarcă acasă

Potrivit spuselor sale, unii românii s-au mutat sau pur și simplu nu mai sunt în viață, în prezent fiind foarte puțini români în estul Ungariei.

„Fiecare a încercat să meargă într-o zonă unde sunt români sau să se întoarcă înapoi pentru că zi de zi întâlnesc români cu care vorbesc și sunt de naționalitate maghiară, au trăit în România, dar mi-au spus că și după 10 ani, și după 30, suntem priviți ca români. Pe unii îi apucă melancolia când ne aud cu accentul secuiesc și chiar ne primesc cu brațele deschise, dar sunt și unii foarte sceptici ca și cum ai încerca să le iei locul de muncă, care este al lor pentru că s-au născut aici și tu ai venit ca străin și doar așa te-ai băgat în seamă.

Ești privit ca român pentru că atunci când mergi undeva, se uită după locul de naștere și se aude accentul. Eu am făcut școală românească, se aude accentul. Și chiar și la cei la care nu se aude, tot ești puțin ștampilat că ești din România.

După un anumit timp te apucă melancolia, te apucă dorul de țară și nu mai dorești să dovedești că ”Da, sunt maghiar ca voi.” Sunt un om, sunt un om european, nu contează ce fel de naționalitate ai, contează faptele, să fii bun, chiar dacă ți se spune, ”Ești român, ești secui, ești ungur”, nu contează”, a adăugat acea româncă.