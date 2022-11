Un cuplu celebru din țara noastră divorţează după nouă ani de căsătorie. Florentin Petre, unul dintre fotbaliștii simbol ai clubului Dinamo din epoca recentă şi soția sa, Margarita Peychinska, Miss Playboy Bulgaria 2002, au hotărât să meargă pe drumuri separate.

Cei doi au împreună un băiat de opt ani

Fostul manechin a aflat că soțul ei, Florentin Petre, care a pregătit-o ultima dată pe Ceahlăul Piatra Neamț a călcat strâmb în timp ce era căsătorit cu ea. Margarita Peychinska și fotbalistul au împreună un băiat, care a împlinit anul acesta opt ani. Fosta Miss Bulgaria a declarat că antrenorul a înșălat-o cu o adolescentă.

Margarita a aflat de mai mult timp despre această idilă şi a vrut să-l părărsească încă de atunci pe Florentin, însă, s-a gândit la copilul pe care îl au împreună. Nu ar fi vrut ca fiul ei să crească departe de tatăl său, iar acum regretă decizia pe care a făcut-o atunci.

Margarita Peychinska îl acuză pe Florentin Petre de infidelitate

„Mă doare sufletul și acum… În momentul în care eu nășteam, mă refer la minutul în care îl aduceam pe lume pe Andrei, el vorbea la telefon cu amanta pe care o avea atunci. Nu e vorba de zi, de oră, am găsit desfășurătorul de la telefon în perioada aia. Deci în minutul acela, când eu nășteam! Vorbea cu amanta care era sora unui coleg al lui Patrick.

Nici nu știu dacă avea 18 ani atunci fata aia! Atunci am vrut să plec. A fost, probabil, cea mai mare greșeală a mea că nu am plecat. Acest om și-a bătut joc de mine 16 ani, de când suntem împreună, nu s-a oprit niciodată. La cât am suferit, mă crezi că am ajuns la 44 de kilograme? Mi-a zis că el vrea să fie fericit. I-am spus că fericirea nu se clădește pe nefericirea altuia.

Și el îmi zice: ‘Păi, ce? Suferi doar tu, important este să fiu eu fericit’. Cu siguranță vom divorța! Cale de întoarcere nu mai există. Nici el nu vrea, nici eu nu pot să dau înapoi. Nu mă așteptam vreodată să se comporte în acest hal cu mine. A ajuns totul foarte urât între noi. Am ajuns dușmani. Mi-a spus că dacă vorbesc cu voi, a doua zi mergem la notar să semnăm divorțul. I-am spus că semnez doar dacă îmi convine și mie. Și atunci mi-a zis că mă va chema judecătorul!”, a relatat Margarita Peychinska pentru Cancan.ro.