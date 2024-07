Adriana Bahmuțeanu a anunțat că s-a separat de soțul ei, George Restivan, după doar un an și trei luni de căsnicie. Vedeta a ales să nu detalieze cauzele despărțirii, dar a menționat că relația dintre ei rămâne una de prietenie.

Adriana Bahmuțeanu a declarat pe Facebook că, în ciuda dragostei autentice, diferențele de valori și distanța au condus la despărțirea sa de soțul George Restivan.

Ea a adăugat că, pentru a păstra intimitatea, au decis să nu expună motivele separării și au cerut respect pentru această alegere.

Vedeta a confirmat că, în ciuda despărțirii, vor continua să rămână prieteni și să se sprijine reciproc.

„A fost o poveste autentică de iubire! Din păcate, distanța și schimbarea planurilor și valorilor comune ne-au determinat să ne despărțim. Am hotărât să ne păstrăm intimitatea și să nu transformăm viața noastră privată într-un subiect de presă.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit în primăvara anului trecut, optând pentru o ceremonie intimă într-o biserică din Ucraina și o celebrare discretă în Bucovina alături de nași.

Deși vedeta a avut numai cuvinte de apreciere pentru soțul său în trecut, acum, relația lor s-a încheiat.

Adriana Bahmuțeanu povestea anterior că, în sfârșit, a găsit relația de cuplu pe care și-a dorit-o mereu. Ea îl descria pe George ca fiind o persoană caldă și liniștită, menționând că se înțelegeau perfect și se completau reciproc.

„În sfârșit am relația de cuplu pe care mi-am dorit-o dintotdeauna. George este un tip cald și calm, ne înțelegem bine, ne completăm, băieții îl plac, ne sfătuim în toate privințele, nu fac o mișcare fără să vorbesc cu el mai întâi și e valabilă și reciprocă.”, spunea Adriana Bahmuțeanu în urmă cu ceva timp pentru viva.ro .

Adriana Bahmuțeanu a explicat că, alături de George, au creat un set de reguli pentru a asigura bunăstarea relației lor.

Ea a subliniat că au decis să păstreze intimitatea relației și să gestioneze atât aspectele pozitive, cât și provocările vieții împreună, fără intervenții externe.

Vedeta a declarat că până acum, majoritatea experiențelor lor au fost plăcute, deoarece George era extrem de dornic de o familie armonioasă.

Au stabilit principii precum fidelitatea, comunicarea sinceră despre nemulțumiri și menținerea vieții private fără amestecul altora.

Adriana a adăugat că George, care a trecut printr-o dureroasă pierdere personală, a demonstrat trăsături remarcabile și a fost partenerul ideal pentru realizarea visului ei de familie.

„Am decis amândoi să nu lăsăm pe nimeni să intre în relația noastră și să ne trăim viața cu bune și cu rele. Până acum, au fost mai mult bune, asta pentru că și George își dorea enorm o relație de cuplu și o familie frumoasă.

Am stabilit de la început ce vrem amândoi de la relație și cum ne dorim să fie, ne­-am făcut planul, am stabilit regulile: o relație monogamă, fără înșelat, să ne spunem deschis ce nu ne place, ce ne deranjează, să nu se bage neamurile, prietenii, să nu ne plângem la alte persoane, ci doar să ne rezolvăm noi problemele, să ne respectăm intimitatea, profesiile, să avem fiecare timp liber separat, să ne ocupăm împreună de copii, să ne respectăm alegerile, chiar dacă nu ne plac neapărat, să facem mici compromisuri, să existe iubire și respect. Am stabilit inclusiv faptul că, dacă nu ne vom mai iubi, să ne spunem și asta deschis în față.

Îmi doream o relație de cuplu frumoasă și o familie mare, iar George m-­a convins fiindcă este un tip deschis la minte, respectă partenera de viață, are multe calități și puține vicii: nu bea, nu consumă substanțe, nu joacă la cazino, nu e afemeiat.

Din contră, dacă e să mă raportez la ceea ce a trăit el – i­-a murit soția când s-­a născut copilul – e clar că e o traumă majoră pe care a depășit­-o foarte greu, iar acum se bucură și el de viața de familie pe care și­-a dorit-­o și nu a avut-­o.”, mărturisea Adriana Bahmuțeanu la începutul relației cu George.