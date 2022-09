Avocata Carmen Obârșanu care apără familia Melencu în cazul Caracal a venit cu o reacție după ce Tribunalul Olt a dat sentința în primă instanță în cazul Caracal. Avocata a declarat că hotărârea nu reprezintă urmarea unei judecăți efective și corecte. Aceasta a mai precizat că a existat o problemă la administrarea probelor.

„Din 15 ianuarie 2020 și până în iunie 2022 nu a fost administrată nicio probă care să poată fi folosită pentru aflarea adevărului adică ce s-a întamplat cu cele două fete disparute. Judecatoarea Cotoi a afirmat într-o sedință de judecată “Ce vreți să vă caut eu fetele? Căutați-le. Eu îl condamn sau îl achit pe Dincă.

Am cerut să solicite de la DIICOT originalele mijloacelor de probă pentru a efectua expertize și mi s-a respins cererea de fiecare dată. Am solicitat instanței să efectueze o cerere de asistență judiciară prin Ministerul Justiției către Departamentul de Stat american pentru ca să fie interogat Facebook-ul cu privire la corespondența electronică a Luizei și mi s-a răspuns că dacă pe procurori nu i-a interesat nici pe dânsa nu o interesează”, a afirmat avocata familiei Melencu.

Există nereguli în ceea ce privește mesageria de pe telefonul persoanei vătămate

„Sunt foarte multe inadvertențe în dosar, în sensul că dacă verifici comunicări de mesaje de pe telefoane, în corespondență, constați că un mesaj pleacă de pe un telefon și ajunge pe celălalt telefon înainte de a fi emis sau alte anomalii.

De exemplu, de pe telefonul de pe care a fost sunat bunicul, în 15 aprilie 2019, a fost sunat un numar din Craiova și convorbirea a durat 68 de secunde însa, verificând listing-ul celuilalt telefon, constați că nu există acea convorbire, dar de pe telefonul acela s-au initiat, o oră mai târziu, două convorbiri către primul telefon, dar care nu se regăsesc pe primul telefon”, a completat Carmen Obârșanu.

Gheorghe Dincă a fost încurcat de întrebările avocatei

„Când l-am întrebat pe Dincă cine i-a spus în 2 august 2019 că telefonul Alexandrei era în pădure, pentru că din șosea nu putea fi aruncat acolo, Dinca a rămas încurcat și judecătoarea l-a ajutat refuzând să insiste și ocolind răspunsul.

În mod sigur, telefonul a fost plantat acolo, iar Dincă a aflat locația de la polițiști. Când am fost la audieri la IGPR, în 2 decembrie 2019, l-am întrebat pe Dincă unde sunt fetele și acesta a răspuns „în butoi și la lizieră” și a râs ca și cum să-mi transmită că nu este adevărat, după care a venit Tonel s-au certat, a venit procurorul Pătuleanu, i-a facut semn cu degetul lui Dincă să tacă din gură și apoi a cerut să pornească camera de filmare și încă un semn, Dincă să dea jos șapca, a explicat avocata.

Nu toate probele necesare au ajuns în dosar

Avocata a mai precizat că nu toate că nu toate probele necesare au ajuns în dosar. Iar atunci când se aflau în sala de judecată interogatoriile lui Dincă și audierile martorilor erau formale.

„De fapt, încă de când am solicitat să intru în cauză, în noiembrie 2019, și am mers cu mama Luizei la DIICOT să citim dosarul, procuroarea Hosu a încercat să o convingă pe mama Luizei că nu poate citi dosarul pentru că dosarul nu ar fi la DIICOT, ba că sunt dovezi pe care nu ar suporta să le vadă însă, după mari insistențe, a doua zi, când am văzut dosarul nu era nicio probă decât acel proces verbal cu câinele Nabadu care a mirosit urmele Alexandrei, spre casa lui Ionuț, în spatele proprietății lui Dincă. După ce am vâzut dosarul, niciun procuror nu a vrut să mai stea de vorba cu mine” a mai spus Obârșanu.

„Am gasit 3 rapoarte de expertiză în care expertul menționează că anchetatorii au cerut zeci de plicuri cu probe să fie returnate intacte, iar experții s-au conformat dându-le înapoi, astfel că într-o expertiză, din 41 de plicuri s-au expertizat doar 4 și în altele un procent și mai mic”, a relatat avocata.

Gheorghe Dincă a fost condamnat vineri la 30 de ani de închisoare pentru omorul celor două fete, Luiza și Alexandra. Decizia a fost dată în primă instanță și nu este definitivă.