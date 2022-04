Este cutremur în cazul Caracal, după ultimele dezvăluiri făcute de Gheorghe Dincă. Aceste a povestit clar cum a răpit-o pe Luiza Melencu, dar și ce s-a întâmplat după acel moment. Declarațiile au fost făcute în fața instanței, iar totul a fost înregistrat.

Menționăm faptul că Gheorghe Dincă este principalul suspect în cazul dispariţiei Alexandrei Măceşanu şi a Luizei Melencu. Acum, după aproape trei ani de la tragedii, acesta a decis să rupă tăcerea.

Antena 3 a preluat mărturiile din instanță și le-a făcut publice. După doi ani petrecuți în spatele gratiilor, acesta a recunoscut că nu a ucis-o pe tânără, adăugând că aceasta ar practica prostituția.

“Dacă dumneavoastră aţi văzut că este tânără, v-a spus că este elevă, nu aţi găsit că este o diferenţă cam mare de vârstă între anii ei şi ai dumneavoastră ca să iniţiaţi o discuţie cu ce făcea ea, unde se ducea?”, a fost întrebarea pusă de judecător.

În acest sens, Dincă a precizat că nu a analizat situația, adăugând că o persoană serioasă nu iese niciodată în stradă și nici nu face cu mâna. ”Păi doamna preşedintă, nu am analizat. Păi, o persoană serioasă nu iese la stradă să facă cu mâna şi să facă prostituţie”, a fost răspunsul său.

Întrebat de judecător dacă se consideră o persoană serioasă, Dincă a precizat că da, adăugând că are doi copii. ”Da, sunt foarte serios. Pentru că am copii. Am scos două bancnote de 10 lei şi i-am întins cu mâna dreaptă pe banchetă”, a mai spus el.

Ce s-a întâmplat în mașina lui Dincă?

Monstrul de la Caracal a fost întrebat de ce i-a dat banii tinerei. Gheorghe Dincă susține că ar fi vrut să o ajute pe Luiza Melencu, care părea că are probleme financiare.

El a mai precizat că în momentul în care a coborât din mașină, aceasta a luat banii și i-ar fi băgat în buzunar, lucru care l-a făcut pe Dincă să creadă că ar fi vorba despre o înscenare.

”Intenţia a fost să îşi ia ceva că mi-am dat seama că are probleme financiare. Am dat să cobor din maşină şi ea a luat banii şi i-a băgat în geacă, în buzunar. Când am coborât din maşină i-am luat telefonul de pe bancheta din spate.

Am crezut că poate să facă o înscenare şi să zică că a fost luată cu forţa. M-am suit la volan şi m-am dus să întorc maşina. Am mai mers, nu ştiu, până la urmă am vrut să întorc, am întors”, a mai adăugat el.

Întrebat de judecător de ce a întors mașina, răspunsul lui Dincă a fost unul fără precedent. ”Păi a fost de acord să meargă cu mine pentru sex oral”, a mai spus el.

”Păi nu, mi-aţi spus că e de acord să facă sex oral, nu mi-aţi spus că ea a fost de acord să meargă la locuinţa dumneavoastră. Nu mă minţiţi”, i-a spus judecătorul lui Dincă, care a negat că ar minți.

Ce propunere i-a făcut Gheorghe Dincă Luizei Melencu?

Monstrul de la Caracal susține că i-a propus tinerei să îi dea drumul, însă pe o înțelegere. Lucrurile au degenerat însă, și aceasta ar fi început să îl lovească cu palmele, iar de aici, a răbufnit și el.

”Nu vă mint, dar sunt atâtea şi e atâta timp. I-am spus că îi dau drumul dacă mergem să facem sex normal. Pe drum, venind spre casă, spre mine, am lăsat geamul şi am aruncat telefonul. Am zis că îl iau la întoarcere.

Ea a observat că am aruncat telefonul şi a început să mă lovească cu palmele în umeri. A insistat cu palmele şi m-a lovit peste ochi, nu mai ştiu ce a făcut. Am oprit pe partea dreaptă, am trecut în spate, am scos cureaua şi am legat-o de mâini”, se arată în înregistrarea din instanţă cu mărturia lui Gheorghe Dincă, obținută de Antena 3.