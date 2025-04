Silviu Predoiu a afirmat că, deși în spațiul public s-a vehiculat ideea că Călin Georgescu ar fi o creație a rezerviștilor din servicii, el nu crede această teorie și, din experiența sa, nu a auzit vreodată despre o astfel de construcție organizată.

Predoiu a subliniat că Georgescu a fost votat de rezerviști mai degrabă ca un gest de protest față de Marcel Ciolacu, nu ca un act de susținere reală.

„Domnul Georgescu a fost cu certitudine votat de un număr mare de rezervişti. Şi am auzit comentarii, discuţii, trăind între două lumi, am auzit aceste comentarii, dar nu pentru simpatie faţă de domnul Georgescu, ci aşa cum l-au votat cei mai mulţi pe domnul Georgescu, din furie, din antipatie faţă de cei de la putere. Normal că nu l-au votat pe domnul Ciolacu, care i-a făcut nesimţiţi pe toţi militarii in corpore, a spus ‘nesimţiţii cu pensiile speciale’, şi l-au votat pe Georgescu, care măcar n-a spus nimic. Deci s-au găsit rezervişti, suficient de mulţi probabil, care au spus: ‘Asta este soluţia. Măcar să-i dăm o palmă celuilalt'”, a explicat Silviu Predoiu.