S-a dat iarăşi alerta în Transnistria, regiunea separatistă a Republicii Moldova despre care se spune că ar fi vizată de Rusia, în contextul războiului din Ucraina.

În această regiune, a introdus un nivel „roșu” de amenințare teroristă. Vineri dimineaţă, ar fi fost oprite încercările de a incendia un depozit de petrol, dar şi un Comisariatul Militar din Tiraspol, anunţă aşa-zisul Ministerul de Interne din regiunea separatistă.

Totul s-ar fi întâmplat în jurul orelor 04:00.

Raportul oficial indică faptul că o maşină s-ar fi oprit în apropierea unui depozit de petrol al unei întreprinderi, iar un bărbat necunoscut ar fi aruncat un cocktail Molotov în direcţia depozitului.

„Aproximativ o jumătate de oră mai târziu, două cocktailuri Molotov au fost aruncate în clădirea biroului militar de recrutare. Unul de la impact a zburat pe trotuar, al doilea s-a blocat în grila ferestrei. Aprinderea a fost stinsă imediat de securitate. Nu există pagube și vătămări la ambele unități”, a indicat, într-un comunicat, Ministerul transnistrean de Interne.

„Se știe că mașina străină era cu plăcuțe de înmatriculare străine, planul de interceptare a fost anunțat în Transnistria, se iau măsuri pentru stabilirea locației mașinii”, se mai arată în raportul oficial.

Măsurile de securitate au fost sporite în Transnistria după aceste noi incidente şi au fost instalate mai multe blocaje rutiere.

Pe de altă parte, potrivit celei mai recente analize efectuate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), armata rusă ar putea renunţa la eforturile de încercuire a ucrainenilor de-a lungul liniei Izyum-Slovyansk-Debaltseve. În schimb, trupele trimise de Vladimir Putin în Ucraina s-ar putea concentra pe o încercuire mai puţin adâncă a Severodonetskului și Lysychanskului.

Nu este clar dacă forțele rusești pot încercui, și cu atât mai puțin captura Severodonetsk și Lysychansk, chiar dacă își concentrează eforturile asupra acestui obiectiv mult diminuat.

Ofensivele rusești s-au împotmolit de fiecare dată când au lovit o zonă construită de-a lungul acestui război, și este puțin probabil ca aceste zone să fie diferite, indică raportul ISW.

Cât despre contraofensiva ucraineană din apropierea Harkovului, aceasta începe să semene foarte mult cu contraofensiva care, în cele din urmă, a alungat trupele rusești de la Kiev și le-a scos complet din vestul Ucrainei, deși este prea devreme pentru a spune dacă rușii vor lua o decizie similară aici.

O altă concluzie a celui mai recent raport ISW este aceea că forțele rusești își consolidează poziția de pe Insula Șerpilor în efortul de a bloca comunicațiile și capacitățile maritime ucrainene în nord-vestul Mării Negre, în apropiere de Odesa.

#Russian forces may be abandoning efforts at a wide encirclement of #Ukrainian troops along the Izyum-Slovyansk-Debaltseve line in favor of shallower encirclements of Severodonetsk and Lysychansk.

Read the latest from @TheStudyofWar and @criticalthreats:https://t.co/VxNkHsOInx pic.twitter.com/UcfBQlkQwt

— ISW (@TheStudyofWar) May 13, 2022