Vestea momentului despre Vladimir Putin. Ce urmărește liderul de la Kremlin în plin război în Ucraina. Este cutremur la granița cu România, mai ales că una dintre ținte ar putea fi Republica Moldova.

Mugur Ciuvică a dezvăluit, la Antena 3, care este planul lui Vladimir Putin pentru a ataca Republica Moldova.

”Pentru asta ar trebui o mobilizare generală făcută de ruși, care nu există. (…) N-are armată.

Dar nu Moldova, n-are cum să ajungă la Moldova, că trebuie să treacă de Odesa, de astea… Dar totuși sunt niște coincidențe care sunt pe partea asta de politică și de securism și eu cred că el are în plan să rezolve Moldova, fără armată”, a spus Mugur Ciuvică.

Informații importante despre planul lui Vladimir Putin

El a susținut că Putin nu are cum să aducă armata acolo. El a vorbit și despre războiul din Ucraina.

“Cu ce o duce, cu metroul? O să o rezolve din interior, pentru că se întâmplă iar ciudățenii, cum ziceam că se întâmplă în Rusia. Ați văzut exploziile alea bizare în Transnistria. Nu știe nimeni cine a tras, cine nu a tras. Manifestația aia de pe 9 mai… A fost manifestație pro-rusă acolo, în Chișinău, serioasă. (…) Dar a dispărut Maia Sandu. Și a dispărut în dimineața de 9 mai și dispărută e de atunci. Domnul Chirieac (n.r. Bogdan Chirieac) a zis ieri că a anunțat că e bolnavă vreo două luni. Cum să anunți că ești bolnavă două luni când tu ești președintele Moldovei, în mijlocul războiului?”, a mai spus acesta la Antena 3.

“Eu cred, și închei cu asta, că vor să facă o combinație din asta, poate gen Crimeea, poate o combinație din asta care să îi răvășească în interior acolo și rezolvă fără armată, fără nimic”, a declarat Mugur Ciuvică.

Scenariu în care Republica Moldova ar fi controlată de Rusia

Trebuie spus că publicația New York Post a citat recent un raport realizat de Institutul pentru Studiul Războiului care analizează un scenariu în care Republica Moldova ar fi controlată de Rusia. Potrivit raportului, țara ar putea fi folosită de Kremlin nu doar pentru o nouă ofensivă împotriva sudului Ucrainei, ci și ca o amenințare pentru România.

Așadar, raportul realizat de Institutul pentru Studiul Războiului arată că „este puțin probabil” ca Vladimir Putin să aibă succes dacă speră să ocupe coasta ucraineană a Mării Negre și să stabilească o punte terestră până la teritoriul separatist al Moldovei, Transnistria. Totuși, specialiștii subliniază că există deja rapoarte nu numai despre deplasări ale populației ucrainene, ci și despre eforturile Rusiei de a integra noile teritorii ucrainene ocupate în administrația publică a Rusiei, punând bazele unei ocupații permanente.

De asemenea, raportul preluat de New York Post arată că Vladimir Putin ar putea încerca să reproducă evenimentele care au avut loc în Crimeea în 2014, având în vedere fragilitatea Moldovei. Institutul pentru Studiul Războiului subliniază că Republica Moldova de 4 milioane de locuitori nu face parte din NATO, nu are forțe armate eficiente și are aproximativ 1.500 de soldați ruși staționați ilegal pe teritoriul său.