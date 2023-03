Banca Mondială a sugerat impozitarea pensiilor

Guvernul României a trimis o scrisoare Comisiei Europene, după ce Banca Mondială a trimis acel raport cu privire la reforma pensiilor speciale, deoarece guvernanții români vor sa vadă exact care este punctul de vedere al oficialilor europeni.

Potrivit unor surse guvernamentale, citate de România TV, Comisia Europeană vrea ca în stabilirea pensiei speciale să fie luat în calcul un procent de 45% din ultimul an de activitate sau 65% din întreaga carieră, dar această formulă ar urma să fie aplicată pentru toate pensiile speciale, fie ele pentru magistrați, militari sau alte categorii.

În prezent, Guvernul României așteaptă răspunsul oficial al Comisiei, răspuns care, potrivit acelor surse, ar urma să vină cel mai probabil la finalul primăverii.

Marius Budăi: Sunt două concluzii din măsurile pe care le-am propus în acel proiect

„Impozitarea pensiilor reprezintă una dintre recomandările făcute de Banca Mondială, să se discute cu specialiştii, nu fug de răspuns, dar trebuie ca scenariile să fie lucrate de specialiști.

Am discutat, trebuie să se pronunțe clar, pensiile militare nu sunt la Ministerul Muncii, nu sunt pensii speciale, revin la acel PNRR scris pe ascuns, unde expresia de pensii speciale. Comisia a interpretat că orice pensie are în componență necontributivitatea este trecută în această categorie, am avut discuții repetate ca integrator de reforma cu ministrul de resort.

Am discutat și cu cei interesați transparent și acel proiect a fost înaintat, e baza unui raport, l-am prezentat personal la Banca Mondială, în decembrie, după care a venit și raportul Băncii Mondiale, pe care l-am înaintat Comisiei Europene, vom avea discuții în continuare cu ministerele de linie, sunt două concluzii din măsurile pe care le-am propus în acel proiect de act normativ: una că există o aliniere prin măsuri la contributivitate si, doi, interzicerea abuzării de acel sistem de pensii speciale.

Proiectul este în linia strategică corectă”, a explicat, vineri, Marius Budăi, potrivit sursei citate anterior.

50% din bani sunt transferați din bugetul de stat pentru suportarea pensiilor speciale

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a venit cu amănunte noi despre situația pensiilor speciale.

„Nu s-a pus problema să nu mai existe pensii speciale. S-a pus problema ca aceste pensii speciale să fie aliniate la principiul contributivității. (…) Să nu uităm că ele au și componentă de contribuție bugetară, care sunt transferurile din bugetul de stat și din momentul de față 50% din bani sunt transferați din bugetul de stat pentru suportarea cheltuielilor speciale.

Din acest punct de vedere jalonul nu precizează foarte clar aceste categorii de beneficiari trebuie să fie obiectul reglementării legii pensiilor speciale, însă precizează cele mai dure condiții – de sustenabilitate și contributivitate.

Aici va trebui să fim foarte atenți la formă… Jalonul nu prevede nimic la componenta contribuției bugetare și din această perspectivă avem și problema, spre exemplu, a personalului militar, deoarece la ei partea de contribuții la asigurările sociale nu a fost niciodată, ei au primit solde sau indemnizații, cum se cheamă, din perspectiva salariului și de aceea, aici, în anumite situații principiul contributivității trebuie adaptat la specificul pe care l-au avut aceste pensii speciale sau salariile și soldele, indemnizațiile care s-au acordat de-a lungul timpului…

Să mai avem puțină răbdare să avem forma care poate să fie obiectul validării și atunci vom vedea ce tipuri de măsuri trebuie luate”, a explicat Marcel Boloș în cadrul unui interviu acordat pentru StartupCafe.ro.