Șoc total în viața politică. Jocurile au fost deja făcute și nu mai există cale de întoarcere. Nimeni nu se aștepta la asemenea surprize.

Cutremur în România

Cei din conducerea PNL au validat colaborarea cu USR PLUS şi candidaţii pentru Primăriile sectoarelor Capitalei şi s-a decis susţinerea lui Nicuşor Dan la Primăria generală.

„Am validat înţelegerea unei colaborări loiale cu partenerii de la USR PLUS şi, de asemenea, am validat atât candidaţii Partidului Naţional Liberal, cât şi candidaţii USR PLUS la primăriile de sector. De asemenea, am decis susţinerea pentru Primăria Capitalei a candidatului independent Nicuşor Dan”, a anunţat preşedintele PNL, Ludovic Orban, după şedinţa Biroului Permanent Naţional al partidului.

Surprize colosale sunt însă la candidații desemnați la sectoare. Astfel, USR PLUS va avea candidaţi la sectoarele 1, 2 si 4, iar PNL – 3, 5 si 6. La Sectorul 1 va candida Clotilde Armand (USR), Sectorul 2 – Radu Mihai (USR), Sectorul 3 – Adrian Moraru (PNL), Sectorul 4 – Simona Spătaru (PLUS), Sectorul 5 – Cristian Băcanu (PNL) şi Sectorul 6 – Ciprian Ciucu (PNL).

Nimeni nu se aștepta ca PNL să renunțe la Dan Cristian Popescu, actualul viceprimar, care era cotat cu mari șanse de a câștiga Sectorul 2. Din partea alianței, a fost desemnat Radu Mihail de la USR. De asemenea, surprinde desemnarea Simonei Spătaru de la PLUS pentru Sectorul 4, acolo unde toată lumea se aștepta ca alianța să aibă un candidat puternic pentru a-l învinge pe actualul primar.

Negocierile cu cei de la PMP s-au sistat, astfel că Dreapta nu va fi unită la București. PMP va avea candidați atât la Primăria Generlă cât și la sectoare. Fostul președinte, Traian Băsescu, și-a manifestat intenția de a candida la Primăria Capitalei.

Sursa foto INQUAM / George Calin