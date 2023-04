Fermierii din Moldova amenință cu blocarea vămii Siret

Nemulțumirea este mare în rândul fermierilor din zona Moldovei. Aceștia amenință cu blocarea vămii Siret, din județul Suceava, în contextul cantității uriașe de cereale din Ucraina care a ajuns în România și a rămas aici.

Fermierii spun că, din cauza concurenței neloiale a țării vecine și a lipsei de reacție din partea Uniunii Europene, sunt obligați să își vândă stocurile proprii de cereale cu prețuri mult mai mici decât se așteptau inițial. Ei cer măsuri ferme din partea autorităților române și sprijin din partea UE pentru a fi protejați și pentru a-și putea comercializa produsele la prețurile corespunzătoare.

„Trebuie să înțelegem că acei oameni nu vând marfa, scapă în disperare de ea la orice preț. Ei acum vând în pierdere. Europa nu a rezolvat cu această legislație problema lor, a băgat banii în buzunarele traderilor și multinaționalelor”, declară fermierul Tiberiu Stan, potrivit Digi24.

„Noi, înainte de a începe tranzitul, aveam o ofertă la grâu sau la porumb între 1,4 – 1,6 lei pe kilogram. La această dată a scăzut piața de așa manieră că noi avem acum sub 200 de euro per tonă, ceea ce reprezintă undeva la 0,95 – 1,1 lei per kilogram”, a declarat și fermierul Ion Noțingăr sursei citate.

Sunt nevoiți să vândă la prețuri de nimic

În prezent, în portul Constanța, se află peste 2.000 de camioane încărcate cu cereale, însă cele din Ucraina au prioritate, ceea ce reprezintă o altă problemă pentru agricultorii români.

În aceste condiții, livrările acestora către export sunt întârziate, ceea ce le produce pagube financiare semnificative și complică mai mult situația agricultorilor români.

„Putem spune că vom ajunge clar în situația în care să ne rugăm efectiv de cumpărători și de transportatori să ne trimită camioane pentru a putea livra marfa. Ori acest lucru va împinge prețul și mai în jos”, a spus fermierul Cristian Stoica.

Mulți fermieri se plâng că îi așteaptă falimentul

Un exemplu este o hală în care erau depozitate 2.800 de tone de grâu, care s-a vândut în toamnă cu 2,8 lei kilogramul, iar acum se vinde cu 1,25 lei pe kilogram.

„Factorii ăștia au dus la acest preț al grâului care este sub așteptări în acest moment”, spune fermierul Mihai Oancea.

„Pentru fermierii care nu sunt capitalizați în momentul de față înseamnă faliment. Pentru fermierii cu un nivel de capitalizare mediu sau ridicat, falimentul va veni în anul 2024, indiscutabil”, punctează și fermierul Gabriel Stanciu.

Potrivit statisticilor publicate de guvernul de la Kiev, anul trecut, importurile de cereale ucrainene au însumat 1,24 miliarde de dolari. Această situație a generat nemulțumirea țărilor vecine, precum România, Bulgaria, Polonia, Slovacia și Ungaria, care cer Uniunii Europene mai mulți bani pentru a compensa pagubele suferite de fermieri în urma importurilor masive de produse agricole din Ucraina.