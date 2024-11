Judecătorii de la Curtea Constituțională a României (CCR) au luat această decizie ca urmare a sesizării lui Cristian Terheș. El a semnalat posibile fraude în favoarea Elenei Lasconi.

Curtea Constituțională a dispus renumărarea tuturor voturilor „pentru a avea imparțialitate”.

Judecătorii Curții Constituționale așteaptă documentele și decizia pe care o va lua CSAT în legătură cu primul tur al alegerilor prezidențiale.

Dacă după decizia CSAT vor apărea elemente noi. La momentul respectiv, judecătorii CCR vor ține cont de toate aspectele sesizate.

Președintele demisionar al PSD Marcel Ciolacu nu a dorit să facă declarații cu privire la această decizie în cazul alegerilor prezidențiale din primul tur.

„Pe doamna Lasconi chiar am sunat-o. Eu cred că cel mai important lucru sunt alegerile de duminică. Eu unul, personal, am greșit. Îmi asum acest lucru, dar duminică nu este vorba despre Marcel Ciolacu. Nu mai este vorba despre cineva anume. Este vorba despre viitorul nostru, al tuturor, și am încheiat. Vă rog frumos. Este vorba despre România și stabilitatea și direcția democratică a României. Niciodată n-am comentat o decizie a vreunui magistrat sau a CCR. Nu este treaba mea și nu comentez”, a declarat Marcel Ciolacu.