Curs valutar marți, 2 august. Ce se întâmplă cu moneda euro și dolarul american. Date oficiale de la BNR

Banca Națională a României a anunțat un nou curs valutar. Avem noi valori pentru moneda euro, dar și pentru dolarul american. Ce se întâmplă marți, 2 august cu francul elvețian și lira sterlină?

Potrivit datelor publicate marți de BNR, în cea de a doua zi a acestei săptămâni euro a scăzut cu 0.05%, înregistrând o valoare de 4.9262 lei.

Dolarul american în schimb s-a apreciat în raport cu moneda națională cu 0.21%, ajungând la valoarea de 4.8122 lei.

Curs valutar marți, 2 august. Ce se întâmplă cu moneda euro și dolarul american. Date oficiale de la BNR

Lira sterlină pe de altă parte a scăzut marți, ajungând la o valoare de 5,8778 lei.

Același lucru s-a întâmplat și cu francul elvețian care a înregistrat astăzi o valoare de 5,0580 lei.

Prețul gramului de aur este 274,6001 lei.

Indicele ROBOR la trei luni a scăzut marți, 2 august

Românii care au credite la bănci primesc și ei o veste bună. BNR anunță că indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a înregistrat prima scădere din ultima jumătate de an.

Mai exact, indicele a ajuns la 8% pe an astăzi, față de valoarea de 8,01% pe an, pe care a înregistrat-o luni, conform informaţiilor publicate de Banca Naţională a României.

Menționăm faptul că Indicele ROBOR la trei luni a crescut constant de la începutul anului și până prezent. La începutul acestui an, acesta era 3,02% pe an. Odată cu războiul declanșat de Rusia în Ucraina însă, valoarea aproape că s-a triplat.

Având în vedere faptul că inflația a tins niveluri record în ultimele luni de zile, acest lucru s-a reflectat și în valoare indicelui, aflat constant în creștere.

Curs valutar marți, 2 august. Ce se întâmplă cu moneda euro și dolarul american. Date oficiale de la BNR

Referitor la Indicele ROBOR la 6 luni, care este utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, acesta a stagnat marți la 8,13% pe an.

De cealaltă parte însă, Indicele ROBOR la 12 luni a scăzut astăzi și a ajuns la 8,23% pe an, de la 8,24% pe an, luni.

În ceea ce privește indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), care este reglementat de OUG 19/2019, și care se calculează ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul I 2022, acesta este de 2,65% pe an, adică în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,86%.

Curs valutar marți, 2 august. Ce se întâmplă cu moneda euro și dolarul american. Date oficiale de la BNR