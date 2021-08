Curs valutar joi, 19 august. Anunț pentru românii care au credite. Cât costă un euro

Potrivit datelor publicate joi de BNR, euro a crescut astăzi cu 0.04%, ajungând la valoarea de 4.9278 lei.

Dolarul american a crescut și el joi cu 0.29%, ajungând la valoarea de 4.2143 lei.

Lira sterlină în schimb a scăzut astăzi, înregistrând o valoare de 5,7682 lei.

Curs valutar joi, 19 august. Anunț pentru românii care au credite. Cât costă un euro

Francul elvețian s-a depreciat și el joi în raport cu moneda națională, ajungând la valoarea de 4,6000 lei.

Prețul gramului de aur este de 242,3477 lei.

Indicele ROBOR a crescut astăzi

Indicele ROBOR la 3 luni a crescut la 1,54 %, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR). Același lucru s-a întâmplat și cu Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat la calculul dobânzilor pentru credite ipotecare, care a crescut la 1,67%.

În cadrul ședinței de pe 12 mai 2021, Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,25 la sută pe an. Totodată, BNR a mai decis menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 0,75 la sută pe an şi a ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) la 1,75 la sută pe an.

Curs valutar joi, 19 august. Anunț pentru românii care au credite. Cât costă un euro

În același timp, Consiliul de administraţie al BNR a decis păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

În ceea ce privește Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor (IRCC), acesta este de 1,25 %. IRCC este calculat în funcţie de dobânda medie la care se împrumută băncile între ele şi este aplicat cu o întârziere de un trimestru faţă de perioada de referinţă. Indicele este stabilit zilnic de BNR, ca medie aritmetică a cotaţiilor folosite de zece bănci selectate de Banca Naţională.