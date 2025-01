Leul s-a depreciat ușor față de euro, dar a câștigat teren în fața dolarului american și francului elvețian. Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), moneda națională a avut o evoluție mixtă pe piața valutară.

În același timp, indicii ROBOR și IRCC au înregistrat mici creșteri, influențând costurile creditelor în lei. Aceste fluctuații reflectă condițiile economice interne și externe ale României.

Leul pierde teren față de euro

Conform cotațiilor BNR de vineri, leul s-a depreciat față de moneda unică europeană, euro fiind calculat la 4,9759 lei.

Aceasta reprezintă o creștere de 0,10 bani, echivalentă cu un avans de 0,02% în raport cu cotația anterioară, stabilită la 4,9749 lei.

Evoluția euro reflectă o ușoară presiune asupra leului, cauzată de factori economici și dinamici internaționale care influențează cursul valutar.

Aprecierea leului față de dolarul american

Pe de altă parte, leul a înregistrat un câștig față de dolarul american, moneda Statelor Unite fiind cotată la 4,8284 lei.

Aceasta înseamnă o scădere de 0,63 bani, sau -0,13%, față de cursul din ziua precedentă, când dolarul era calculat la 4,8347 lei.

Fluctuațiile dintre cele două monede indică influențele directe ale pieței financiare globale asupra raportului leu-dolar.

Scădere și față de francul elvețian

Leul a reușit să se aprecieze și în raport cu francul elvețian. Potrivit datelor BNR, francul a fost cotat la 5,2980 lei, marcând o scădere de 0,57 bani, adică -0,10%, față de valoarea de joi, când se stabilise la 5,3037 lei.

Această evoluție arată o tendință pozitivă pentru moneda națională în fața francului elvețian, utilizat frecvent ca monedă de refugiu în perioade de incertitudine economică.

Aurul înregistrează o ieftinire

Gramul de aur a fost evaluat la 419,8038 lei, o scădere comparativ cu cotația de 420,8502 lei stabilită în ședința precedentă.

Această reducere în valoarea aurului reflectă o volatilitate a piețelor globale și modificările cererii pentru acest activ tradițional de siguranță.

ROBOR continuă să crească

În ceea ce privește indicele ROBOR la trei luni, utilizat pentru calculul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, acesta a crescut ușor, ajungând la 5,94% pe an.

Cotația este în creștere de la 5,93% pe an înregistrată joi. De asemenea, ROBOR la șase luni, aplicabil pentru calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei, a crescut la 6% pe an, față de 5,98% pe an în ședința precedentă.

IRCC oferă o alternativă

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), stabilit prin OUG 19/2019, se situează la 5,66% pe an.

Acesta este calculat pe baza mediei aritmetice a ratelor de dobândă zilnice din trimestrul III 2024, fiind mai mic față de cel din trimestrul anterior, când ajunsese la 5,99%.

Implementarea acestui mecanism a schimbat fundamental modul de calcul al dobânzilor pentru creditele în lei, oferind o alternativă mai stabilă comparativ cu ROBOR.

Impactul legislației din 2019

OUG 19/2019, intrată în vigoare în mai 2019, a stabilit un nou mod de calcul pentru dobânzile variabile, bazat exclusiv pe tranzacțiile interbancare.

Această reglementare a introdus IRCC, oferind o referință trimestrială mai puțin volatilă pentru consumatori.