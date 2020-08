În cadrul emisiunii ”Jurnalul de Seară”, profesorul Alexandru Rafila a declarat că procesul de deschidere a școlii în contextul pandemiei de coronavirus trebuie adaptat la situația din fiecare școală.

Acesta a spus că pe lângă tema igienizării școlilor, trebuie să se discute și pregătirea personalului din școală. Personalul trebuie să aibă activități care previne transmiterea coronavirus.

”Este un proces complex, deschiderea școlii, el trebuie adaptat, trebuie să existe o gândire la nivel național dar aplicabilitatea trebuie să fie individualizată pentru fiecare școală pentru că fiecare școală este altfel.

Are o altă construcție, clasele au dimensiuni diferite, numărul de elevi este diferit, accesul la facilități sanitare este foarte diferit, mai ales între mediul rural și mediul urban.

Discutăm de foarte mulți ani igienizarea școlilor, mie mi se pare că e o oportunitate să rezolvăm odată pentru totdeauna această problemă. Nu am informații din teren, am văzut că e un comitet interministerial, intersectorial care acționează foarte intens am înțeles în ultimele zile.

Să sperăm că reușește să depășească această problemă. Dar dincolo de condițiile igienice din școală, mai avem și particularități. Sunt câteva elemente pe care eu le-aș discuta.”, a spus Alexandru Rafila.

Acesta a mai ținut să menționez că măsurile impuse într-un județ nu se pot aplica și în altul.

Ce măsuri ar trebui implementate

Alexandru Rafila a mai vorbit și despre măsurile de prevenire care ar putea fi implementate în școli. Acesta a spus că măsurile trebuie să țină cont de un număr limitat de elevi în clasă și de o suprafață minimă raportată la acel număr de elevi. Având în vedere suprafața claselor, acesta a spus că ar trebui să existe o suprafață de 2 metri pătrați pentru fiecare elev. Pe lângă spațiul elevului trebuie să mai existe și spațiul profesorului și al activităților.

Rafila a menționat apoi igienizarea mâinilor. Profesorul este de părere că timpul ar fi pierdut dacă profesorul ar sta la toaletă cu copii să aștepte să se spele pe mâini, motiv pentru care două dozatoare de dezinfectat ar trebui plasate în clasă.