Paște 2025. Cum va fi vremea în Noaptea de Înviere?

Elena Mateescu, directorul general al ANM, a anunțat că, în zilele următoare, se vor înregistra fenomene de instabilitate meteo și temperaturi de până la 25 de grade Celsius în vest, nord-vest și centru.

În ceea ce privește perioada Paștelui, deși este prea devreme pentru prognoze exacte, se pare că temperaturile vor fi mai ridicate decât de obicei. Datele disponibile acum sunt doar până pe 14 aprilie, dar, din informațiile preliminare, temperaturile vor fi mai ridicate decât în mod normal.

În această săptămână vor fi precipitații, cu un ușor excedent în vestul țării, iar în perioada următoare cantitatea de precipitații va fi apropiată de valorile normale. Ea a explicat că, pe măsură ce avansăm în primăvară, temperaturile vor crește cu aproximativ 4-5 grade Celsius față de prima lună a primăverii, iar cantitatea de precipitații va fi mai mare, în special în luna mai.

În opinia ei, ar fi benefic să plouă în mai pentru a avea un an agricol bun, având în vedere că 2023-2024 este al cincilea cel mai secetos an din istoria măsurătorilor meteorologice, iar 2024 va fi cel mai cald an atât în România, cât și la nivel global.

„Legat de prognoza pentru Paşte, încă suntem departe să vorbim, pentru că datele pe care le avem sunt până în jurul zilei de 14 aprilie. Atât dispunem la acest moment. Vineri, cu siguranţă vom include şi săptămâna respectivă în prognoză. Totuşi, vorbim de temperaturi mai ridicate decât în mod obişnuit. Cantităţi de precipitaţii vor fi în această săptămână, cu un uşor excedent în jumătatea de vest a ţării, după care apropiat de norme. Trebuie să facem precizarea că pe măsură ce înaintăm în primăvară, temperaturile mai câştigă câteva grade, în medie 4-5 grade Celsius faţă de prima lună a primăverii, iar cantităţile de precipitaţii de asemenea mai cresc la nivelul valorilor, în special în luna mai. Repet, ar fi bine să plouă şi măcar zicala ‘Plouă în mai să avem mălai!’ să se adeverească, ca să avem un an agricol bun, luând în considerare că 2023-2024 este al cincilea cel mai secetos an din istoria măsurătorilor meteorologice, iar 2024, cel mai cald an atât în ţara noastră, cât şi la nivel mondial din istoria măsurătorilor”, a precizat directorul general al ANM.

Cum va fi vremea între 24 martie – 6 aprilie?

Până atunci, aflăm cum va fi vremea în săptămâna 24 martie – 6 aprilie.

Banat: În primele două zile va fi cald, cu maxime de 20-21°C. Apoi, temperaturile vor scădea până la 14°C pe 28 martie, după care vor crește la 16-17°C. Minimele vor fi de 9°C la început, scăzând până la 6°C pe 30 martie. Precipitațiile vor fi frecvente, cu cantități semnificative între 24-28 martie.

Crișana: În primele zile va fi mai cald decât de obicei, cu maxime de 18-19°C. Apoi, temperaturile vor scădea treptat la 15-17°C. Minimele vor fi de 8°C, apoi vor scădea la 5-6°C după 28 martie. Precipitațiile vor fi frecvente, cu cantități semnificative între 24-29 martie.

Dobrogea: În prima zi va fi foarte cald, cu 22°C. Apoi, temperaturile vor scădea treptat la 15-18°C până pe 28 martie și vor rămâne stabile la 16°C până la sfârșitul perioadei. Minimele vor fi de 9-10°C și vor scădea la 7-8°C după 27 martie. Precipitațiile vor fi mai puține în primele zile, apoi frecvente până la sfârșitul perioadei.

Maramureș: Maximele vor varia între 15-18°C, cu cel mai cald pe 25 martie și cel mai rece pe 27 martie. Minimele vor fi între 6-7°C și vor scădea ușor la 4-5°C până la sfârșitul perioadei. Precipitațiile vor fi frecvente, cu cantități semnificative mai ales în prima săptămână.

Moldova: În primele zile va fi cald, cu maxime de 17-20°C. Ulterior, temperaturile vor scădea ușor la 13-15°C între 27-29 martie și vor rămâne stabile la 16°C până la sfârșitul perioadei. Minimele vor fi de 8°C și vor scădea la 5-6°C după 27 martie. Precipitațiile vor fi frecvente, cu cele mai mari cantități între 27-30 martie.

Muntenia: În prima zi, vor fi 22-24°C, apoi temperaturile vor scădea ușor la 16-18°C între 27-30 martie. Minimele vor fi între 8-10°C și vor scădea la 6-7°C până la sfârșitul perioadei. Precipitațiile vor fi frecvente, cu cantități semnificative între 27-29 martie.

Oltenia: Va fi cald în primele zile, cu maxime de 22-23°C, apoi temperaturile vor scădea la 14-18°C între 26-30 martie și vor rămâne constante la 17°C. Minimele vor crește până la 8-10°C pe 26 martie, apoi vor scădea la 6-8°C. Precipitațiile vor fi frecvente, cu cantități semnificative între 27-29 martie.

Transilvania: În prima zi, vor fi 21°C, dar apoi temperaturile vor scădea treptat la 14°C pe 28 martie și vor crește la 15-16°C. Minimele vor fi de 3°C pe 24 martie și vor crește la 6°C până pe 28 martie. Precipitațiile vor fi frecvente, cu cantități semnificative mai ales la începutul perioadei.