Mai exact, pe ecranele telefoanelor, calculatoarelor și tabletelor. Este vorba despre platforma Daibau.ro, pe care sunt înregistrați deja peste 19.300 de meșteri și firme din România. Aici veți găsi profesioniști pentru toate tipurile de lucrări de construcții, de la construcții noi, renovări și reamenajări, până la reparații minore și montaj. Indiferent dacă aveți nevoie de un meșter pentru renovarea băii, montarea parchetului laminat sau a încălzirii prin pardoseală, pentru tencuieli ori proiecte de construcții mai ample, îi veți găsi pe toți într-un singur loc.

„Pe platforma Daibau veți găsi meșteri buni pentru orice tip de lucrare.”

Cu siguranță v-ați întrebat:

Cum funcționează Daibau?

Este foarte simplu. Cu doar câteva click-uri puteți primi mai multe oferte de la meșteri cu experiență din zona dumneavoastră.

Este suficient să completați formularul de cerere disponibil pe platformă. Trimiterea cererii durează doar câteva minute. În formular menționați tipul lucrării, o scurtă descriere a ceea ce aveți nevoie, locația și termenul de execuție. Echipa Daibau va procesa cererea dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil și vă va pune în legătură cu meșteri bine evaluați din apropiere. Totul este gratuit și fără comision!

Daibau vă permite să primiți rapid mai multe oferte de la meșteri și să o alegeți pe cea care se potrivește cel mai bine nevoilor și bugetului dumneavoastră. Veți fi conectați doar cu meșteri care activează în domeniul lucrărilor de care aveți nevoie, astfel încât proiectul să fie realizat rapid și fără complicații.

Între timp, echipa Daibau vă va contacta pentru a colecta informații suplimentare despre ceea ce vă trebuie. În acest fel, veți primi oferte precise și veți găsi ușor meșterii potriviți.

„Echipa Daibau este aici pentru a vă consilia în trimiterea cererilor și pentru a se asigura că fiecare utilizator primește cele mai relevante oferte de la meșteri calificați.”

Astfel, nu doar că economisiți timp, ci beneficiați și de siguranța că lucrarea va fi realizată exact așa cum ați solicitat.

Până în prezent, prin intermediul platformei au fost realizate peste 138.000 de proiecte de construcții, de la cele mai complexe până la reparații simple. Unul dintre utilizatorii Daibau este Mihai, care a avut nevoie de montaj de balustrade de inox la casa sa:

„Am auzit de platforma Daibau de la un prieten care o folosise și am decis să încerc și eu. În urma experienței le-am recomandat și eu la rândule meu colegilor mei platforma Daibau, deoarece s-a dovedit a fi o modalitate foarte ușoară de a obține mai multe oferte de la meșteri de calitate. Pe lângă aceasta, echipa Daibau m-a ajutat să găsesc compania potrivită pentru mine. Sunt mai mult decât mulțumit atât de executant, cât și de Daibau! “

Mai multe recenzii ale utilizatorilor platformei Daibau puteți citi aici.

Cum alegeți cel mai bun meșter pe platforma Daibau?

Răspunsul este simplu – pe baza evaluărilor primite de la clienții anteriori. Consultați notele acordate, comentariile și fotografiile proiectelor anterioare disponibile pe profilurile meșterilor. Toate evaluările sunt transparente, ceea ce înseamnă că primiți recomandări reale de la clienți anteriori.

Mai exact, fiecare client care a angajat un meșter are posibilitatea, după finalizarea lucrărilor, să îl evalueze și să aprecieze calitatea muncii și implicarea acestuia. Aceste evaluări vă ajută să faceți cea mai bună alegere. Pe platforma Daibau au fost adunate până acum peste 33.300 de evaluări ale utilizatorilor, ceea ce garantează un nivel ridicat de încredere.

Fiecare meșter înregistrat pe Daibau își dorește să primească evaluări cât mai bune, ceea ce reprezintă un stimulent suplimentar pentru a presta servicii de calitate.

Daibau.ro oferă o soluție simplă și rapidă: cu doar câteva clicuri puteți primi mai multe oferte de la meșteri din zona dumneavoastră.

Pe platforma Daibau puteți găsi și Calculatorul de prețuri, care vă ajută să vă informați despre prețurile medii ale serviciilor și materialelor de construcții din România. Tot aici se află și Revista Daibau, unde puteți citi zilnic informații actuale și sfaturi de specialitate despre toate tipurile de lucrări.

Într-o perioadă în care meșterii buni nu sunt disponibili fiind ocupați luni întregi, Daibau vă oferă posibilitatea de a începe proiectul de construcție rapid și fără stres inutil. Daibau este partenerul dumneavoastră de încredere pentru construcții și renovări!