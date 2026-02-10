Ți-ai dorit vreodată ca energia produsă de panourile fotovoltaice în timpul zilei să poată fi folosită și noaptea? Sau ca locuința ta să rămână iluminată chiar și în timpul unei pene de curent? Un sistem de stocare a energiei pentru acasă (HESS) e gândit să poată face aceste lucruri posibile.

Acest concept depășește stadiul de simplă „inovație tehnologică” și este deja adoptat de mii de locuințe, devenind un element esențial al unui stil de viață sustenabil și inteligent. În acest articol, vom explica modul în care funcționează un astfel de sistem și vom analiza valoarea sa practică pentru utilizatori.

Cum funcționează un sistem de stocare a energiei pentru locuințe?

Gândește‑te la el ca la „o rezervă de energie inteligentă” pentru casa ta.

Încărcare (Stocare): Când producția solară depășește consumul (de exemplu, în zilele însorite), surplusul nu este irosit și nici vândut rețelei la preț mic, ci este stocat în baterie. În mod similar, sistemul se poate încărca din rețea în orele de tarif redus (off‑peak).

Descărcare (Utilizare): Când producția solară este insuficientă (noaptea sau în zilele înnorate) sau în orele cu tarif ridicat, sistemul eliberează automat energia din baterie pentru a alimenta locuința.

Management inteligent: Toate aceste procese sunt coordonate de un „creier” – sistemul de management al energiei – care optimizează autoconsumul, aplanează vârfurile de sarcină și maximizează eficiența și independența energetică a locuinței.

Trei beneficii principale ale sistemelor de stocare pentru locuință

1. Creșterea autoconsumului fotovoltaic și reducerea semnificativă a facturilor

Acesta este cel mai vizibil avantaj. Fără stocare, surplusul de energie solară este vândut la preț mic ziua, iar seara cumperi energie scumpă din rețea. Cu un sistem de stocare, combinația „solar + stocare” poate crește autoconsumul de la 30–40% la peste 70%, reducând achiziția de energie scumpă și scăzând considerabil costurile lunare.

2. Alimentare de rezervă în caz de pană de curent

În cazul întreruperii rețelei, sistemul trece automat (de obicei în câteva milisecunde) pe alimentare din baterie pentru consumatorii critici (frigider, iluminat, echipamente de acces la internet, aparate medicale). Acest lucru oferă siguranță energetică, atât în sensul continuității alimentării, cât și al protecției dispozitivelor casnice . Pentru că sistemele de stocare sunt instalate în garaje, subsoluri sau lângă zone locuite, calitatea produsului și testarea riguroasă sunt esențiale pentru a asigura siguranța în exploatare pe toată durata de viață.

3. Participarea la programe de răspuns la cerere și generarea de venituri

În unele regiuni, operatorii de rețea oferă recompense financiare pentru reducerea consumului în orele de vârf sau pentru furnizarea energiei electrice în perioadele de consum de vârf cu scopul de a reduce încărcarea rețelei de distribuție. Locuințele cu sisteme de stocare pot participa la astfel de programe sau la „centralele electrice virtuale” (Virtual Power Plant), obținând reduceri ale consumului sau plăți în compensare și contribuind la stabilitatea rețelei de energie – practic, „câștigi în timp ce consumi energie”.

Merită investiția într-un sistem de stocare?

Depinde de mai mulți factori:

Tarifele locale la energie: diferențe mari între orele de vârf și cele în afara curbelor de consum reduc perioada de recuperare a investiției.

Obiceiurile de consum: locuințele cu consum ridicat seara au beneficii mai mari .

Capacitatea sistemului fotovoltaic: valoarea sistemelor de stocare este mai mare atunci când există un surplus de energie solară generată.

Fiabilitatea rețelei: în zone cu pene de energie frecvente, avantajul unei alimentări de rezervă este foarte mare.

Stimulente guvernamentale: subvențiile și facilitățile fiscale pot scurta perioada de amortizare a investiției.

Fiabilitatea produsului și serviciile post‑vânzare: investiția în sisteme de stocare este o decizie pe termen lung. Fiabilitatea produsului, adaptabilitatea sa la mediul înconjurător (vara, iarna) și capacitatea producătorului de a oferi servicii localizate prompte și fiabile sunt esențiale pentru asigurarea rentabilității investiției și evitarea riscurilor viitoare. Mulți utilizatori se confruntă cu defecțiuni ale echipamentelor și lipsă de asistență după ce aleg produse cu preț scăzut și de calitate slabă sau produse care nu beneficiază de asistență locală.

Per ansamblu, pe fondul scăderii costurilor bateriilor și al volatilității crescute a prețurilor la electricitate, sistemele de stocare devin tot mai rentabile – nu doar o alegere ecologică, ci o investiție financiară rațională, cu beneficii pe termen lung.

Analiză de recuperare a investiției (ROI) pentru sisteme fotovoltaice + stocare (în România)

Începând cu 1 iulie 2025, România a eliminat mecanismul de plafonare a prețurilor pentru energia electrică rezidențială, ceea ce a dus la o creștere semnificativă a prețurilor la energia electrică pentru uz casnic. În prezent, prețul mediu al energiei electrice rezidențiale în România a crescut la aproximativ 0,30 EUR pe kilowatt-oră, clasându-se printre cele mai mari din Europa. Acest preț ridicat al energiei electrice sporește semnificativ atractivitatea economică a sistemelor fotovoltaice și de stocare a energiei. Mai jos este o estimare simplificată a rentabilității investiției pentru o gospodărie tipică de trei persoane (consum anual de energie electrică de aproximativ 3.600 kWh, costul energiei electrice în jur de 1.000 EUR) în trei scenarii comune:

Sistem fotovoltaic singular: Prețul pentru utilizatorul final al unui sistem fotovoltaic rezidențial Huawei de 6 kW (inclusiv echipamente și instalare) este de aproximativ 4.300 €. Presupunând o rată de autoconsum de 20%, perioada de recuperare a investiției este de aproximativ 5,5 ani.

Sistem fotovoltaic cu stocare de energie: Prețul pentru utilizatorul final al unui sistem fotovoltaic Huawei de 6 kW asociat cu stocare de 5 kWh (inclusiv echipamente și instalare) este de aproximativ 6.600 €. Dacă rata de autoconsum crește la 75%, perioada de recuperare a investiției ajunge la aproximativ 4,5 ani.

Adăugarea unui sistem de stocare la un sistem fotovoltaic deja existent: Modernizarea unui sistem de stocare a energiei poate crește semnificativ rata de autoconsum a sistemului fotovoltaic original, sporind astfel rentabilitatea. În acest context, perioada de recuperare a investiției pentru adăugarea de stocare este de aproximativ 4 ani.

În concluzie, având în vedere prețurile ridicate actuale la energia electrică din România, investițiile proprii în sisteme fotovoltaice și de stocare a energiei oferă randamente economice considerabile, chiar și fără subvenții guvernamentale.

Exemplu de produs: Huawei LUNA 2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1

Luăm ca exemplu seria Huawei LUNA2000 – nu este doar o baterie, ci un „asistent inteligent de energie”:

Arhitectură Smart String: gestionează modulele bateriei precum stringurile fotovoltaice, evitând circulația parazită și crescând eficiența și durata de viață a sistemului. Bateriile sale utilizează celule de înaltă calitate, suportând funcționarea de la -20°C până la 55°C, adaptându-se cu ușurință la majoritatea zonelor climatice globale și evitând riscul unor baterii de calitate mai slabă care nu funcționează la temperaturi scăzute.

Gestionare inteligentă integrată: aplicația mobilă FusionSolar oferă vizibilitate în timp real asupra datelor de generare, consum și stocare, permițând setări pentru diverse moduri (cum ar fi autoconsumul, timpul de utilizare), ceea ce face ca gestionarea energiei să fie clară și ușor de înțeles.

Sigur și fiabil: Prioritizează siguranța cu o securitate pe cinci niveluri, protejând locuința de la nivel de celulă la nivel de sistem. Fiecare unitate este supusă unor teste exhaustive înainte de a părăsi fabrica, asigurându-se că fiecare produs livrat este sigur. Acest lucru contrastează puternic cu unele mărci cu prețuri similare, dar cu un istoric de rechemări din cauza defectelor de calitate.

Garanție de service localizat: Huawei are peste 20 de ani de experiență operațională și echipe locale calificate pe piețe în expansiune precum România. Acest lucru garantează că utilizatorii primesc un produs premium, împreună cu un răspuns rapid către parteneri, instalare profesională și service continuu din partea experților locali, reducând semnificativ riscurile de utilizare pe termen lung.

Concluzie

Principiul de funcționare al unui sistem de stocare pentru locuințe este simplu, dar beneficiile aduse de el sunt complexe și reale – de la economii directe la siguranță energetică și participarea activă la piață de energie. El marchează trecerea de la „consum pasiv” la „management energetic activ”. În contextul tranziției energetice, instalarea unui sistem de stocare inteligent, eficient și sigur reprezintă o alegere înțeleaptă pentru viitor.

(P)