Gina Pistol a devenit mamă pentru prima oară acum un an și jumătate, iar deși lupta cu kilogramele în plus a fost o provocare pentru ea, vedeta a reușit ceea ce și-a propus.

Gina Pistol avea 80 de kilograme și a reușit să slăbească aproape 23, ajungând la greutate de 57 de kilograme. Vedeta vrea însă să mai slăbească alte patru kilograme pentru a arăta cum își dorește.

Gina Pistol a slăbit 23 de kilograme

„Mi-a scris toată lumea că am slăbit foarte mult. Nu am slăbit foarte mult, mai am de dat jos vreo 3-4 kilograme. La înălțimea mea, chiar și 2 kilograme în plus sau în minus au un impact foarte mare vizibil. După ce am avut un blocaj și nu mai reușeam să scad sub 59 de kilograme, am început să iau pastilele astea”, spunea vedeta pe Instagram.

Ultimele imagini postare de Gina Pistol în costum de baie confirmă însă faptul că vedeta se simte bine în pielea ei. Deși viața de mamă este una destul de obositoare, aceasta reușește să se mențină în formă destul de bine. Iubita lui Smiley este destul de tonifiată, iar din imaginile postare se poate observa bine acest lucru.

Trebuie menționat faptul că Gina Pistol nu a făcut sport pentru a slăbi. Vedeta susține că nu a avut timp să meargă la sală, pentru că trebuie să se ocupe de fiica ei și de asemenea nu mai are nici prea multă energie.

Gina Pistol nu merge la sală

Pe de altă parte, vedeta a apelat la mai multe tratamente non-invazive care i-au făcut bine. Totodată, aceasta a umblat puțin și la alimentație pentru a putea ajunge la greutatea dorită.

„La sală nu am ajuns, pentru că nu am avut timp sau dacă am avut o portiță mică de timp liber, nu știu ce se întâmplă, dar nu mai am energie. Și nu e energie doar din punct de vedere fizic, nu am energie psihic, nu reușesc să mă adun.

Oricum sunt puțin mai bine acum, dar am avut așa o … nu știu ce s-a întâmplat. Anul ăsta a fost ciudățel rău pentru mine. Într-adevăr am mâncat mai puțin în ultima vreme, dar cred că m-au ajutat și tratamentele astea (n.r. non-invazive) pe care le fac la clinică”, mai spunea Gina Pistol pe rețelele de socializare.