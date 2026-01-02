În ultimii ani, Ileana Lazariuc a ales să stea departe de expunerea mediatică, concentrându-se pe viața de familie. Tocmai de aceea, imaginile recente publicate pe rețelele sociale au atras imediat atenția fanilor. Fotografiile, realizate într-un cadru festiv, la un târg de Crăciun din București, o arată pe vedetă alături de cei doi băieți ai săi, Alexandru și Nicholas.

Postarea a fost însoțită de un mesaj scurt, dar extrem de sugestiv: „Întotdeauna ei”.

La 43 de ani, Ileana Lazariuc pare mai degrabă sora celor doi adolescenți. Alexandru, născut în 2008, seamănă izbitor cu tatăl său, Alexandru Ion Țiriac, dar și cu celebrul său bunic. Brunet, cu trăsături mature și o atitudine sigură, acesta pare deja un sprijin important pentru mama sa.

Mezinul Nicholas, născut în 2009, a moștenit mai multe trăsături ale Ilenei, inclusiv culoarea ochilor. Cei doi frați sunt extrem de apropiați de mama lor, lucru vizibil și din imaginile publicate.

Fotografiile nu au trecut neobservate, iar secțiunea de comentarii s-a umplut rapid de mesaje de admirație.

Ileana Lazariuc și Alexandru Ion Țiriac au format un cuplu timp de 17 ani și au împreună doi copii. Cei doi au divorțat în mare discreție în 2017, informația devenind publică abia în 2019. De atunci, ambii au evitat aparițiile publice și declarațiile legate de separare, păstrând o relație civilizată de dragul copiilor.

„Ileana şi Alexandru nu mai sunt împreună. Erau străini unul de celălalt. El avea altă viaţă, ea era mai mult cu copiii. S-a răcit relaţia şi au decis de comun acord să divorţeze. Nu au spus nimic, pentru că la mijloc sunt bani mulţi şi acesta a fost pactul: discreţie totală, dovadă că doar apropiaţii ştiau de aceste lucruri. Ea nu se poate plânge, are o viaţă de regină, copiii au de toate. Au locuit o vreme la Monte Carlo, Paris, după care s-au întors în România. De-atunci începuse să se strice treaba. Copiii lor au fost protejaţi, pentru că au decis să se comporte ok, au evitat discuţiile în contradictoriu. Nimeni nu a fost fericit cu decizia asta, dar aşa e viaţa”, dezvăluia pentru Click! o persoană apropiată fostului cuplu.

După divorț, Ileana Lazariuc a ales să se stabilească în Dubai, unde spune că a găsit un mediu sigur și liniștit pentru creșterea copiilor. Chiar dacă aparițiile sale publice sunt rare, legătura puternică cu fiii săi rămâne evidentă de fiecare dată când decide să împărtășească astfel de momente cu urmăritorii săi.