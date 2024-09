Ion Țiriac, a cărui avere se estimează la 2,1 miliarde de euro, deține afaceri diversificate, acoperind sectoare precum industria bancară, asigurările, automobilele și imobiliarele. La vârsta de 85 de ani, cel mai bogat român și-a desemnat oficial succesorul care va prelua conducerea vastului imperiu pe care l-a construit în ultimele decenii.

Astfel, Ion Alexandru Țiriac, fiul său cel mare, în vârstă de 48 de ani, a fost numit responsabil pentru gestionarea afacerilor de familie, ce însumează două miliarde de euro. Ion Țiriac s-a declarat mulțumit față de modul în care fiul său conduce imperiul, arătându-se încrezător în continuitatea succesului acestora sub noua conducere.

„Feciorul meu, ăl’ mare, are aproape 48 de ani – 50 de ani. Și-a luat în mână sceptrul și conduce formidabil de bine fundația asta și cu toate treburile. Mi s-a simplificat puțin viața în România, pentru că am grijă numai de fundație, fundație, fundație. Restul businessului, e Ion Ion, are treaba lui, o face, stă şase luni în Emirate, stă trei luni aici, trei luni în altă parte. Își crește copiii, e foarte în regulă. Nepoții mei sunt în regulă și ei, sunt băieți mari. Alexandru are 16 ani, 1,95 m și 48 la picior. Ce vrei? Mai mult de atât nu puteam să fac”, a spus Ion Țiriac la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” de la GSP.