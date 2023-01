Despărțirea anului în România! Și-au spus adio. Am fost evacuat…

Ion Țiriac Junior a format un cuplu cu tenismena Sorana Cîrstea, însă au existat zvonuri cum că cei doi s-au despărțit după ce au fost în vacanță în munții Himalaya.

La momentul respectiv, amândoi au publica imagini în mediul online și nu au confirmat niciodată dacă zvonurile sunt sau nu adevărate.

Cei care îi urmăresc activitatea din mediul online a fiului lui Ion Țiriac l-au întrebat pe acesta cum a rămas, de fapt, cu vacanța din munții Himalaya, mai ales că acesta a publicat o fotografie cu băieții pe care îi are cu Ileana Lazariuc.

Ion Țiriac Junior a alimentat zvonurile legate de despărțire

Răspunsul lui Ion Țiriac Junior a apărut imediat, însă nu a făcut lumină în relația dintre el și Sorana Cîrstea, ci a alimentat zvonurile.

Concret, fiul miliardarului a lăsat să se înțeleagă că nu mai formează un cuplu cu tenismena care acum se află în turneul de la Adelaide, din Australia.

”Am mers, am urcat, am cucerit, am leșinat și am fost evacuat”, a fost răspunsul lui Ion Țiriac Junior, după ce un internaut i-a pus o întrebare cu privire la relația celor doi.

Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Junior și-au ținut relația departe de ochii curioșilor

Cei doi și-au început relația în 2020, dar au preferat să o țină departe de ochii lumii. Jucătoarea de tenis din Târgoviște a preferat discreția după ce a trecut printr-o dezamăgire amoroasă.

Ea nu a vorbit niciodată public despre relația cu fiul fostului mare tenismen Ion Țiriac și nici nu a publicat imagini cu el în mediul online.

Tenismena a mai suferit o decepție în dragoste

Decizia de a fi discretă cu privire la viața amoroasă a venit după ce relația cu Santiago Giraldo s-a dovedit a fi un eșec. Cei doi au format un cuplu timp de trei ani, în perioada 2014-2017, despărțirea fiind un adevărat șoc pentru apropiații sportivei. De-a lungul relației cu columbianul Santiago Giraldo, Sorana Cîrstea a publicat mai multe imagini împreună cu el în mediul online. De asemenea, sportiva l-a și adus în România, dar lucrurile nu au mers în direcția corectă.