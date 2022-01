Anul ce tocmai a trecut a fost dificil pentru majoritatea dintre noi, în special din cauza pandemiei și până și cei bogați au avut de suferit. Dovadă stă chiar familia Țiriac, care se pare că a avut un an de coșmar, după cum mărturisește Ion Ion Țiriac într-o postare pe contul său de socializare.

Nicio garanție pentru ziua de mâine

Potrivit postării de la cumpăna dintre ani a lui Ion Țiriac Jr., familia sa a trecut prin momente grele în anul 2021. Acesta a mărturisit că a pierdut mai mulți membri ai familiei, dar și prieteni apropiați. Fiul miliardarului Ion Țiriac a spus că din toate acestea a învățat să trăiască fiecare clipă ca și cum ar fi ultima, pentru că nu există nicio garanție.

În încheiere acesta le-a urat urmăritorilor săi să aibă parte de un an mai liniștit.

„2021 a fost un an dificil, în care am pierdut câţiva membri ai familiei şi prieteni. Îmi vor lipsi crunt. Am învăţat, încă o dată, să nu iau nimic de-a gata şi să trăiesc la maximum fiecare moment.

Aşa cum se spune: ‘Nu ai nicio garanţie pentru mâine, iar ziua de ieri deja a trecut’, tot ce avem este această clipă şi trebuie să scoatem maximum din ea! Linişte să aveţi!”, a transmis Ion Ion Țiriac.

Gestul făcut de miliardar de Crăciun

În altă ordine de idei, Ion Țiriac a făcut un gest umanitar uriaș în decembrie, atunci când a donat pentru fostul antrenor al Simonei Halep suma de 15.000 de euro, pentru ca acesta are nevoie de o operație în Turcia. Jumătate din suma necesară a fost donată de Ion Țiriac, iar restul banilor au venit de la diverși sportivi, plus oameni simpli.

Liviu Ursuleanu a fost impresionat de ajutorul primit de la oamenii cunoscuți și străini. În prezent, acesta a înțeles cât de importantă este sănătatea.

„Le mulțumesc din suflet tuturor! Nu mă așteptam, sincer. Sunt oameni din tenis pe care îi cunosc, dar și mulți pe care nu-i știu. Oameni care mi-au trimis în cont cât au putut. Acum îmi dau seama cât de importantă este sănătatea. Îmi este foarte greu, mai ales că am ajuns să depind de tatăl meu, care are 93 de ani, și nici nu aude. Nu pot să mă ridic singur din pat.”, a spus acesta.

Liviu Ursuleanu a fost antrenorul de tenis al Simonei Halep pe vreme junioratului și adversarul lui Ion Țiriac la alegerile pentru președinția Federației Române de tenis în 2019.