Asociația Speranța pentru România a plecat de la o simplă inițiativă cetățenească, în anul 2006, când Samuel Negoiescu îi oferea o masă caldă unui bătrân singur din zona Oravița, județul Caraș Severin. Alături de apropiați de-ai săi a căutat mai multe cazuri de bătrâni din zonă pe care i-au ajutat cu sobe de foc, alimente și lemne. „În 2009 când am terminat teologia m-am decis să mă dedic acestei activități și am fost conștient că trebuie să lansez un site și să înființez un ONG. În septembrie s-a înființat Asociația Speranța pentru România, iar la începutul anului 2010 am lansat site-ul”, ne povestește președintele asociației.

Fără prea multă experiență în domeniu, ci mai multă dorință pentru a face lucruri bune, Negoiescu Samuel s-a specializat între timp în comunicare, relații publice, marketing online, SEO, social media, cunoștințe pe care le aplică în cadrul Asociației pentru a eficientiza impactul ei. În fiecare lună este plecat cel puțin o săptămână prin țară unde documentează cazurile sociale și umanitare pe care le susține prin materiale video, fotografii, live-uri pe rețelele de socializare.

Dorința de a face bine

În anul 2019, veniturile asociației au fost de 1,6 milioane de lei. În anul în care a izbucnit criza sanitară, 2020, veniturile au crescut la 12,4 milioane de lei și un „profit net” de peste 5 milioane de lei. „Toate veniturile asociației SPRO (Speranța pentru România), având CUI 41026636, sunt exclusiv din donații. Profitul net înseamnă un excedent de fonduri la final de an, adică sume intrate și care nu au fost încă folosite, dar vor fi folosite anul viitor”, ne explică Negoiescu Samuel.

Am văzut în ultimii ani, de când s-a declanșat pandemia, care este puterea cetățenilor de a mobiliza sume importante de bani către cei mai neajutorați dintre noi. Responsabilitatea față de aceste cazuri a fost asumată de către asociații, ONG-uri, inițiative corporative, în contextul în care aparatul birocratic nu mai poate face față cu ajutorarea oamenilor aflați într-o situație dificilă din punct de vedere medical sau social.

„Noi avem două ONG-uri cu nume aproape identice. Primul ONG înființat în 2009 a fost Misiunea Speranța pentru România. În 2017 am depus cererea pentru număr de SMS 8829 și am primit aprobarea. Însă, aprobarea a fost doar pentru copiii bolnavi de cancer. În 2018 am discutat cu cei de la ARC (Asociația pentru Relații Comunitare, n.r.) să ne aprobe și un număr de SMS pentru adulți, dar au spus că nu se poate decât pe un alt ONG” Având în vedere situația, Negoiescu Samuel a mai deschis încă un ONG pentru a mai primi dreptul de a deține un nou număr de SMS, destinat adulților cu cancer. „Ca să obțină număr de SMS ONG-ul trebuie să aibe cel puțin 1 an de activitate și să demonstreze că a reușit să strângă donații. Așa că am fost nevoit să înființez Asociația SPRO (Speranța pentru România), să mut toată activitatea aici, adică să redirecționez donațiile, ca după un an să pot oferi un raport celor de la ARC să pot primi nr. de SMS”, explică Negoiescu Samuel.

Astfel, în prezent, cele două asociații au un număr destinat adulților pentru SMS, 8837, și unul destinat copiilor, 8829. Misiunea Speranța pentru România se ocupă cu activitatea economică a ONG-urilor, librăria online pe care o gestionează și primește donații de la clienții librăriei Maranatha. Asociația SPRO, cea înființată în urmă cu câțiva ani, gestionează donațiile primite de pe site-ul sperantapentruromania.ro.

„Avem două ONG-uri pentru a putea primi și gestiona două numere de SMS, unul pentru adulți și altul pentru copii. Deși sunt două persoane juridice, noi le considerăm una singură, singurul motiv pentru care sunt două se datorează numărului de SMS”, explică Negoiescu Samuel.

Un an destinat carității

Creșterea de la venituri de 1,6 milioane lei la 12,4 milioane lei s-a datorat mai multor factori. În primul rând unul important a fost creșterea echipei, deoarece la începuturile asociației, Negoiescu Samuel gestiona singur activitățile ONG-ului. „Am luat decizia să angajez oameni care să mă ajute în această activitate de gestionare a cazurilor și campaniilor plătite pe Facebook. Fiind singur, am refuzat multe cazuri deoarece nu aveam timp să le gestionez. Având oameni angajați, cazurile care apelau la noi nu mai erau refuzate și numărul lor a crescut pe site de la medie lunară de 3-5, la zeci sau sute de cazuri.”

Odată cu creșterea numărului de cazuri au crescut și donațiile. Unele persoane trimit bani pentru copii sau adulți cu cancer, pentru persoane cu dizabilități, cazuri sociale, etc. La acești factori se adaugă și impactul campaniilor de pe Facebook, platforma online pe care am menționat-o, materialele video și mărturiile persoanelor, alături de pandemie, deoarece în lunile de lockdown donațiile au crescut.

Negoiescu Samuel estimează că anul acesta asociația va trece de 3 milioane de euro venturi, iar în momentul de față ajută peste 8.300 de persoane. Politica Speranța pentru România este una „de la firul ierbii”, ONG-ul preocupându-se de proiecte la nivel individual sau comunitar, cu impact imediat.

Există două tipuri de cazuri ce sunt gestionate de asociație: sociale și umanitare. „Cele umanitare ne caută ele pe noi sau vin la noi prin recomandare. Documentele medicale sunt cele mai importante, nu discutăm fără ele. Sunt cazuri care au nevoie de tratamente în străinătate, sunt cazuri care fac tratamentul în România, la stat”, ne transmite Negoiescu Samuel.

ONG-ul său se ocupă cu acoperirea cheltuielilor personale aferente spitalizării, ajutând familiile celui bolnav (fie de cancer, leucemie, etc.) să nu intre în faliment. Cumpără tratamente medicale, plătesc facturile pentru terapii, fac tot ce pot pentru a ajuta un caz în nevoie.

La capitolul cazuri sociale, acestea sunt primite prin recomandări de încredere sau de la colaboratorii și voluntarii de pe teren. „Începând cu 2022 vom dezvolta mai mult secțiunea de ajutor pentru familii nevoiașe prin colaboratori județeni. Acestea vor fi persoane pe care noi le susținem să identifice cazuri de nevoiași, care, după ce strângem sumele necesare, se vor ocupa cu implementarea ajutorului nostru la fața locului.” Acest sistem este o necesitate, deoarece există riscul unei „țepe”, care este foarte mare în rândul cazurilor sociale, ne explică Negoiescu Samuel. „Am avut un proiect pilot desfășurat doi ani de zile în județul Teleorman și în județul Caraș Severin, iar acum dorim să ne extindem. Următorul județ este Botoșani.”

O activitate care își lasă amprenta asupra sufletului

Negoiescu Samuel a întâlnit atât cazuri care au fost un succes pe parcursul carierei sale în domeniul carității, dar și cazuri care s-au terminat într-un mod tragic. Acestea și-au lăsat amprenta asupra sa, dar este în continuare determinat să lupte pentru cauza pe care o susține.

„Andrada Uskar a fost primul nostru caz de boală, de leucemie. Am ajutat-o plătindu-i tratamentul 2 ani de zile în Italia, s-a vindecat complet, a urmat facultatea, s-a căsătorit, acum are un băiețel și este foarte activă pe Facebook. Este extraordinat să vezi asta și să știi că ai contribuit și tu, cât de puțin, la fericirea ei”, ne povestește președintele asociației. În paralel există și cazuri mai nefericite, de copiii care pierd lupta cu boala pe care o au…

Asociația Speranța pentru România susține timp de ani de zile tratamente pentru pacienții care vin să apeleze la ajutorul său. În același timp desfășoară și activități caritabile în comunități defavorizate, donează rechizite școlare, alimente și multe altele. „Ce trebuie să înțelegeți este că noi ne ocupăm de un caz pe termen lung, schimbând o viață, un destin, schimbând povestea lui. Nu venim și oferim din «An în Paști» un pachet de alimente și gata, nu ne mai interesează de acești copii până la anul. Acum, de Sărbători, noi am vizitat o mare parte din cazurile sociale de care ne ocupăm, aducându-le alimente și lemne de foc, pe baza fondurilor primite de ei în campaniile individuale de strângere de fonduri de pe site-ul nostru”, conchide Negoiescu Samuel.